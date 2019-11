U kratkom razdoblju na Novoj TV i Doma TV-u čekaju nas dvije uzbudljive nogometne utakmice. Hrvatska reprezentacija u subotu će zaigrati protiv Slovačke, a u utorak protiv Gruzije. Sve će prenositi i portal GOL-hr. O tome kako teku pripreme za prijenos, anegdotama i reprezentaciji razgovarali smo s urednikom prijenosa Sašom Lugonjićem te komentatorima Željkom Velom i Milanom Stjeljom.

Hrvatska u subotu 16. studenog igra odlučujuću utakmicu u kvalifikacijama za EURO 2020. Hrvatska će zaigrati protiv Slovačke, a prijenos utakmice možete pratiti od 17:30 sati na Novoj TV i GOL.hr-u.

Tri dana kasnije, u utorak 19. studenog još jedna nogometna poslastica očekuje vas na Domi TV od 18 sati, kada će Hrvatska odmjeriti snage s Gruzijom u nešto ležernijoj atmosferi prijateljske utakmice. Sve to moći ćete pratiti uz nogometni trojac Sašu Lugonjića, Željka Velu i Milana Stjelju. S njima smo razgovarali o reprezentaciji, iskustvima, doživljajima i anegdotama prijenosa uživo.

Nakon najuvjerljivije pobjede u ovim kvalifikacijama u Trnavi, Hrvatska Slovake dočekuje u Rijeci. Kakva su očekivanja od reprezentacije?

Stjelja: Očekujem da budu u najvišoj mogućoj razini u kojoj mogu biti u ovome trenutku. Tu ne govorim o momentu volje jer uglavnom je svi imaju, već pričam o tome da se maksimalno pripreme, da imaju maksimalno spreman taktički plan A, B, C. Kada su Vatreni na svom maksimumu, malo je reprezentacija na svijetu koje mogu biti favoriti, a to Slovačka svakako nije.

Lugonjić: Nakon 4:0 u Trnavi, iako je to bila specifična utakmica, očekujem da će Hrvatska potvrditi status favorita, da će potvrditi da je bolja reprezentacija i da će se plasirati na Europsko prvenstvo.

Vela: Očekivanja su da se prođe, da napravimo bilo koji rezultat koji nam nakon kraja te utakmice omogućuje prolazak na europsko prvenstvo, da prestane neka patnja i iščekivanje i da se svi ostali u zadnjem kolu, kad smo mi slobodni, bore za to drugo mjesto, a da smo mi na Euru.

Kako izgledaju pripreme za prijenos ovako važnih utakmica i kako se vi osobno pripremate?

Stjelja: Ovo je supervažna utakmica, ali kod nas komentatora ne igra supervažnu ulogu jer se mi na identičan način pripremamo za svaku utakmicu, bila ona prijateljska protiv neke slabije reprezentacije ili sada protiv Slovačke. U ovakvim utakmicama pripremaš se uvijek praktički od kraja prošle utakmice, stalno kupiš neke podatke, selektiraš ih i staviš na pet, šest, sedam stranica u jednoj bilježnici i onda imaš osnove.

Lugonjić: Volim reći da prijenos traje konstantno. Prijenos je svakodnevno praćenje sporta. Naravno, to uoči same utakmice pojačate s nekim podacima i imamo već dovoljno iskustva u svemu tome. Što se tiče pripreme, nema nikakvih nepoznanica.

Vela: Za ovakve stvari priprema traje stalno. Ne možeš se isključiti neko vrijeme, deset dana ne pratiti ništa pa onda to nadoknaditi neko drugo vrijeme. Priprema traje stalno. Na dan same utakmice sintetiziraju se podaci, nešto se napiše, spremi i fino uglanca.

Osim u subotu 16. 11., očekuje nas i još jedna utakmica 19. studenog – s obzirom na to da će se igrati dvije utakmice u kratkom razdoblju, kako će izgledati vaš vikend?

Stjelja: Svakako će izgledati uzbudljivo i dosta radno. Otkad se utakmice reprezentacije prenose kod nas na Novoj TV, vrijeme nam leti kao ludo jer svako toliko nam dođu reprezentativne obveze i to je razdoblje koje proleti u času. Bude puno uzbuđenja, super obavljenog posla. U svakom slučaju zanimljivo.

Lugonjić: U subotu ću cijeli dan biti ovdje na televiziji, s emisijom koja počinje nakon Dnevnika. U nedjelju će već biti priprema za Gruziju. U ponedjeljak odlazim u Pulu, gdje u utorak s kolegom Velom radim prijenos utakmice.

Vela: Nadam se da ćemo nakon kvalifikacijske utakmice koja se igra sa Slovačkom biti završen posao što se tiče plasmana. Nadam se da ćemo plasman na Euru malo proslaviti dan poslije i da ćemo Gruziju u prijateljskoj utakmici dočekati relaksirano i bez pritiska. Što se tiče same reprezentacije, mislim da će najjači sastav igrati prvu utakmicu, a dosta šareni drugu utakmicu. Nadam se da će biti u svečarskom raspoloženju.

Kako biste prokomentirali hrvatsku reprezentaciju u ovom trenutku?

Stjelja: Mislim da je od rujna došla približno na svoju razinu, da su zaboravili rusku bajku. Mislim da u posljednje četiri utakmice reprezentacija igra vrlo kvalitetno do odlično.

Lugonjić: Sasvim sigurno dovoljno kvalitetna da izbori plasman na europsko prvenstvo i potvrdi status favorita u ovoj skupini. Što se tiče Eura sljedećeg ljeta, na koji ne sumnjam da ćemo se plasirati, trebat će nam nešto više. Prvenstveno tu mislim na puno bolji zdravstveni karton jer jasno je da Hrvatska nema širinu kakvu ima Francuska, Španjolska ili Njemačka. Jako je bitno da ima što više igrača na raspolaganju. Nažalost, to nije bio slučaj u ovim kvalifikacijama. Rekao bih da je poseban problem za Zlatka Dalića tu bio izostanak Šime Vrsaljka.

Vela: To je reprezentacija koja prolazi period stvaranja nove reprezentacije, nakon Svjetskog prvenstva 2018. U tom procesu stvaranja nove reprezentacije ima puno problema. Uoči svake utakmice su novi problemi, bilo s ozljedama, bilo s kartonima, bilo s time što neki igrači ne igraju u svojim klubovima, pa nisu u formi. Baš zato bilo bi dobro da se u subotu stavi točka na plasman i da se onda dobije nekakav mir pred Euro.

Koja je utakmica Vatrenih u ovim kvalifikacijama na vas ostavila najveći dojam?

Stjelja: Na mene je najveći dojam, rezultatski gledano, ostavila utakmica protiv Slovačke koja je završila s 4:0, ne samo zbog rezultata nego i zbog način na koji su Vatreni igrali. Bilo je zaista spektakularno. To je bez imalo dileme možda i najbolja utakmica naše reprezentacije u kvalifikacijama za jedno veliko natjecanje. Meni će u najboljem dojmu ostati utakmica koju sam zajedno sa Željkom Velom komentirao na Poljudu, a to je dvoboj protiv Mađara, ne samo zbog važne pobjede od 3:0 nego i zbog cijele atmosfere koju sam doživio iz prve ruke, a koja je bila fantastična. Ipak će mi ta ostati najviše u sjećanju.

Lugonjić: Sigurno prva utakmica sa Slovacima u Trnavi, pobjeda 4:0. To je bila jedna od najboljih utakmica uopće hrvatske reprezentacije koju pamtim. Doista smo tu utakmicu odigrali fantastično, dobili jednog top napadača – Brunu Petkovića, koji je potvrdio da može nositi ambicije hrvatske reprezentacije u napadu i bio je stvarno gušt u toj utakmici prisjetiti se onih ruskih dana jer je Hrvatska izgledala moćno kao što je bila na Svjetskom prvenstvu.

Vela: Bez sumnje prva utakmica sa Slovačkom u Trnavi 4:0. Pribojavali smo se tog dvoboja jer su Slovaci u svemu na papiru izgledali kao vrlo pristala i dobro složena momčad. Hrvatska je odigrala utakmicu kakvu nije ni na svjetskom prvenstvu, potpuno je razbila domaćine s 4:0. To je bio susret u kojem je sve funkcioniralo od početka do kraja. Bilo bi zgodno imati još jedan takav sad u subotu.

Nova TV ima mnogo drugog sportskog sadržaja, pa vaš posao zapravo nikada ne prestaje. Kako se prebacujete s jednog sportskog područja na drugo, pogotovo kada su u pitanju ovakvi sportski događaji koji zahtijevaju visoku razinu fokusiranosti?

Stjelja: To je zanimljivo i možda u neku ruku bude zahtjevnije, ali u principu smo u našoj sportskoj redakciji jako dobro ekipirani i zbog toga što imamo podjele u kojima svatko od nas ima neke određene favorite u smislu koji sport najviše prati, a s druge strane dobro smo ekipirani zato što svatko od nas zapravo prati sve. Stvarno smo zaljubljenici u sport, tako da problema s prebacivanjem nemamo.

Lugonjić: Navikli smo, stvarno nije problem, s obzirom na to da dugi niz godina radimo sportove, kao što je bilo skijanje, engleska Premier liga, sad reprezentacija, kad ne igra reprezentacija, tu su ostali događaji. Tijekom dugog niza godina u ovom poslu navikli smo na to, pa nije neki problem prebaciti fokus s jednog događaja na drugi.

Vela: Jednostavno, kao što kažu treneri, važna je prva sljedeća utakmica. Sad radiš ovo i onda si miran do neke sljedeće utakmice, do sljedećeg sporta, do nekog sljedećeg izazova i ideš koncentrirano jedan po jedan.

Što biste istaknuli iz svoje karijere sportskog reportera i komentatora kao najvažniji događaj kojeg se s veseljem prisjetite?

Stjelja: Sve važne pobjede klubova i reprezentacija stvari su kojih se uvijek sjećam. Kad budeš na terenu s navijačima, proživljavaš s njima emocije, samo što si uokviren profesionalnim pristupom i onda to proživiš kroz navijače koji mogu biti opušteniji i doživjeti nogomet, koji je jedna velika emocija.

Lugonjić: Što se tiče reporterskog posla, sigurno broj jedan praćenje svjetskog prvenstva u Rusiji. Na drugo mjesto stavio bih Olimpijske igre u Rio de Janeiru. Što se tiče komentatorskog posla, sigurno broj jedan prenošenje utakmice reprezentacije, na broj dva ću staviti posljednju utrku Janice Kostelić. Na to sam doista posebno ponosan, s guštom se toga sjetim.

Vela: Kad počneš raditi ovaj posao, postaviš si ciljeve, što u životu raditi i koje sportske događaje pokrivati. Onda si sretan kad se nešto od toga ostvari. Ostvario sam prijenos finale Lige prvaka, finale Svjetskog prvenstva, otvaranje Svjetskog prvenstva, Olimpijskih igara i puno važnih utakmica.

Možete li se prisjetiti neke anegdote prilikom komentiranja nekog sportskog događaja koji je imao nepredviđen tijek zbog kojeg su vaše pripreme pale u vodu?

Stjelja: Nisam imao takvih situacija. Nedavno sam počeo komentirati reprezentaciju, tako da meni do sada sve ide po planu. Možda sam samo jako dobro pripremljen.

Lugonjić: Najnezgodnije je bilo raditi skijanje u situacijama kada bi se dogodio neki teži pad. Tada je pauza znala potrajati po desetak minuta. Vi ste naravno zabrinuti za skijaša koji je pao. Ne znate što se događa, ne možete u tom trenutku dati gledateljima puno informacija jer ne znate koliko je ozbiljna situacija, a vidite da je ozbiljna. Istovremeno morate ispuniti tih deset-petnaest minuta pauze nekom pričom. To je komentatorski vrlo zahtjevno.

Vela: Prije desetak godina trebao sam raditi košarkašku utakmicu. Inače košarku ne radim baš često, ali kad sam saznao da ću je raditi, ozbiljno sam se pripremao, izvadio hrpu podataka i složio da sve da imam na jednom mjestu. Kad sam došao u dvoranu u kojoj se igrala utakmica, shvatio sam da sam uzeo krivu bilježnicu. Sve što sam pisao je ostalo kod kuće na klaviru, pa nisam zamarao gledatelje podacima.