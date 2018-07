Iz Općine Vela Luka objavili su kako će u utorak i srijedu, 31. 7. i 1. 8., zbog organizacije dočeka i pogreba Olivera Dragojevića biti na snazi privremena regulacija prometa.

U utorak predvečer, kad se očekuje dolazak katamarana iz Splita, od 18 sati bit će zabranjeno parkiranje na zapadnom dijelu Vele rive (od pješačkog prijelaza na sredini rive do raskrižja ispred cafe-bara Fjaka), a od 20 sati bit će zabranjen promet preko Vele rive za sva vozila.

U srijedu, dan kasnije, kada bude sprovod, na snazi će biti posebni režim regulacije prometa. Ulice prema mjesnom groblju bit će zatvorene za sav promet, odnosno postat će pješačka zona. Ulicom 31 promet će se odvijati jednosmjerno prema brijegu.

Ulaz u Velu Luku iz smjera Korčule bit će zatvoren za promet te će se ulaziti obilazno oko trajektnog pristaništa. Iz Općine svima koji autom planiraju doći na sprovod Olivera Dragojevića iz smjera Korčule preporučuju da idu obilaznicom do sportske dvorane ili do centra grada, gdje će biti osiguran velik broj parkirališnih mjesta, te da dalje idu pješice do samog groblja.

Sugrađanima koji iz bilo kojeg razloga trebaju doći vozilom, iako se to zbog velike gužve ne preporučuje, bit će osiguran parkirališni prostor na sjevernoj obilaznici te u centru mjesta.

U Vela Luci danas je organizirano upisivanje u knjigu žalosti, čemu su se odazvali mnogi mještani.

Veličanstven ispraćaj Olivera gledajte uživo na Novoj TV i DNEVNIK.hr-u od 18:25

Ispraćaj će uživo prenositi i kamere Nove TV u Dnevniku, koji će danas iznimno početi već u 18:25. U zagrebačkom će studiju biti voditelji Romina Knežić i Petar Pereža, a iz Splita će se javljati reporteri Sofija Preljvukić, Mario Jurič i Šime Vičević.

Kamera Nove TV bit će i u Oliverovoj rodnoj Veloj Luci, odakle će se javljati Paula Klaić Saulačić.

Podsjetimo, danas je u prijepodnevnim satima u splitskom HNK-u održana dirljiva komemoracija velikom hrvatskom glazbeniku, a govore su održali njemu najbliži kolege.