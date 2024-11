Italija je postrožila kazne za prometne prekršaje kako bi ceste učinila sigurnijima. Talijanski Senat je donio reformu propisa o cestovnom prometu, koja osim većih kazni predviđa još neke novosti. Očekuje se da će promjena stupiti na snagu u prosincu. Dramatično će se povećati kazne za prometne prekršaje poput prekoračenja brzine i korištenja mobitelate vožnje pod utjecajem alkohola i droga, piše Il Messaggero.

Mobiteli u vožnji koštat će vozače i do 1000 eura

Kazna za one koji voze s pametnim telefonom kretat će se od najmanje 250 do najviše 1000 eura. U slučaju recidivizma, kazna se penje do 1400 eura, suspenzija dozvole može doseći tri mjeseca, a oduzima se od 8 do 10 bodova. Vrijeme tijekom kojeg vozač dobije zabranu upravljanja vozilom udvostručuje se ako korištenje mobitela izazove prometnu nesreću.

Vožnja u pijanom stanju i pod utjecajem droga

Italija ima nultu toleranciju alkohola u vožnji. Novost je najavljena za recidiviste: ako je razina alkohola u krvi između 0,5 i 0,8 grama po litri, kazna je između 573 i 2170 eura, uz suspenziju vozačke dozvole od 3 do 6 mjeseci. Ako je razina alkohola u krvi između 0,8 i 1,5 grama po litri, kazna je zatvor do 6 mjeseci i od 800 do 3200 eura te suspenzija dozvole od 6 mjeseci do godinu dana. Ako je razina alkohola u krvi veća od 1,5 grama po litri, prekršaj se kažnjava zatvorom od 6 mjeseci do godinu dana te od 1500 do 6000 eura i suspenzijom vozačke dozvole od jedne do dvije godine.

Među kaznama je i obveza ugradnje alko-brave u automobil, uređaja koji onemogućuje pokretanje motora ako se utvrdi promila alkohola u krvi.

Oni čiji testovi na drgou budu pozitivni, a zatečeni su da tako voze, kaznit će se oduzimanjem vozačke i suspenzijom od tri godine.

Prekoračenje brzine

Prema novim pravilima predviđena je kazna od 173 do 694 eura za svakoga tko prekorači maksimalnu brzinu za više od 10 km/h, a ne više od 40 km/h. Ako je prekršaj počinjen unutar urbanog područja i to najmanje dva puta tijekom godine, kazna se povećava na 220 i 880 eura uz suspenziju dozvole od petnaest do trideset dana.

