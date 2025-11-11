Vedrana Rudan: "Bolest napreduje, život u Hrvatskoj više ne mogu podnijeti. Ali čula sam glas razuma..."

Spisateljica Vedrana Rudan objavila je tekst u kojem progovara o svojoj bolesti, beznađu i razočaranju stanjem u hrvatskom društvu, ali i o nadi koju su joj vratile riječi jednog čovjeka.

Kolumnu je objavila na svom blogu Djevojka u zagrljaju metastaza.

"Ovih dana često padam u provaliju. Hrvatska je jedina zemlja u kojoj već jako dugo živim. Da budem jasna, stara sam, teško bolesna, ali se ne bojim smrti. Moj onkolog mi je jučer rekao, bolest napreduje, gospođo, tješite se, još nitko iz života nije živ izašao. Razveselio me, život u Hrvatskoj više ne mogu podnijeti", započela je kolumnu Rudan.

"Kako je moguće da horde građana dižu u nebesa lažnog heroja, prevaranta, manipulatora, lopova i katolika koji nikad nije čuo za Isusa? Kao ni njegov Veliki Obožavatelj. Jesmo li baš svi slijepi, glupi i zli? Horde luđaka i mladih i starih obučenih u crno love po Hrvatskoj Srbe. Ej, rat je završio pred 30 godina? Ima li normalnih u Hrvatskoj?", zapitala se Rudan.

Zašto se, navela je, "ne javi netko tko bi nas očajnike mogao utješiti". "Strašno je gledati divljake koji su nam zemlju pretvorili u igralište gdje svaki u crno obučen zlikovac može palicom krojiti našu sudbinu. Meni je ovih dana više nego morfij trebao glas Čovjeka. Znala sam da ga neću čuti. Čula sam ga. Koja sreća. Koje olakšanje. I nada, konačno nada", napisala je Rudan.

"Javio se riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osudio je ponašanje mladih koji su se obukli u crno i namjeravali napasti druge. Na koncertu 'Rijeka se budi' rekao je: 'Je li buđenje našeg naroda da se stalno vraćamo u prošlost? Ili trebamo tražiti drugačiji put – kakvu Crkvu i kakve kršćane želimo u društvu?' Konačno sam čula glas razuma na brodu luđaka koji u oluji traži stijenu u koju bi se zabio", navela je spisateljica.

Jednom je, napisala je, "imala čast razgovarati s njim".

"Nisam vjernica i nikad neću postati, stoga sam ga pitala kako da mu se obratim. 'Zovite me Mate', rekao je. Nasmijala sam se, ali sam ipak puna nelagode preko usta prevalila 'Mate'. Učinit ću to i sada. Mate, znate li koliko značite nama koji smo izgubili svaku nadu? Mate, znate li koliko Vas volimo?", poručila je.

Inače, riječki nadbiskup Mate Uzinić prisustvovao je u nedjelju koncertu "Rijeka se budi", u povodu 100. obljetnice Riječke biskupije i 50 godina života najnagrađivanijeg riječkog glazbenika suvremene kršćanske glazbe Andreja Grozdanova. Komentirao je i incident u Rijeci, gdje je maskirana skupina mladića planirala napasti karatiste iz Srbije.

"Rijeka se budi. Što bi to bilo buđenje Rijeke? Je li buđenje Rijeke to što se desetak mladića obuklo u crno i želi napasti drugoga? Je li to buđenje koje želimo? Je li buđenje našeg hrvatskog naroda to da se stalno vraćamo u četrdesete i devedesete?" poručio je nadbiskup Uzinić.