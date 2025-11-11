Obavijesti Foto Video Pretražite
EMOTIVNA OBJAVA

Vedrana Rudan: "Bolest napreduje, život u Hrvatskoj više ne mogu podnijeti. Ali čula sam glas razuma..."

11. studenoga 2025.
Vedrana Rudan
Vedrana Rudan Foto: Srdjan Vrancic/Cropix
"Meni je ovih dana više nego morfij trebao glas Čovjeka. Znala sam da ga neću čuti. Čula sam ga. Koja sreća. Koje olakšanje. I nada, konačno nada", napisala je Rudan.
