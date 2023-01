Pravo božićno čudo dogodilo se Zvonimiru Ratajcu, čija je priča u studenom emitirana u emisiji Provjereno. U toj je emisiji snimljen kao žrtva poduzetnika prevaranta.

Zvonimir Ratajec želio je dom prilagođen sebi, a kako bi to ostvario, prodao je stan, kupio zemljište i dogovorio gradnju montažne kuće. No nije znao da posao dogovara s poduzetnikom koji uzima avans, no posao ne odrađuje.

Njegovu priču u Provjerenom vidjeli su dobri ljudi koji su odlučili ispuniti njegov san – izgraditi mu kuću, i to potpuno besplatno. Danima su neumorno radili da bi Zvonimiru omogućili radostan Božić.

"To je takva količina sreće. Meni već dva-tri dana ne silazi osmijeh s lica!" rekao je Zvonimir za Provjereno.

Zvonimir Ratajec - 2 (Foto: Provjereno)

Na sam Badnjak protiv poduzetnika prevaranta podignuta je optužnica. Cijelu priču pogledajte večeras u u emisiji Provjereno!