Gotovo svaki potres u Petrinji narušava i onako narušenu statiku zgrada. Vatrogasci su nekidan sve počistili, ali posljedica jučerašnjeg i današnjeg potresa su nova žbuka i crijepovi i cigle na podu. Posljednji potres je pogodio Petrinju u četvrtak nešto prije 18.30 sati.

I ovaj potres u četvrtak je nanio dodatnu štetu narušenim kućama i uplašenim građanima. Bilo je poziva građana, ali nije bilo intervencija bez obzira na dodatna urušavanja. Vatrogasci će u petak ponovno sve obići.

U zadnja 24 sata, vatrogasci su na tom području imali 1006 intervencija s 504 vatrogasca u 204 vatrogasna vozila. Slaže se s gradonačelnikom Petrinje Darinkom Dumbovićem o evakuaciji stanovništva iz centra Petrinje.

''Ovdje je velika opasnost i svakodnevno su zgrade sve nestabilnije. Zbog onoga što mi vidimo, preporučio bih svima da ne idu u centar grada jer zaista svakoga trenutka nešto može opasti'', izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Za sada su, kaže, imali šestero ozlijeđenih vatrogasaca, a nakon zadnjeg potresa u četvrtak, još je jedan ozlijeđeni koji je pao s ljestvi. Nalazi se u bolnici zbog uganuća koljena.

''Konstantan rad je naša zadaća. Raščišćavanje i uklanjanje opasnosti za građane s krovova, skidanje dimnjaka, uz rad s vlasnicima kuća, ali i raznim tvrtkama koje su kod nas na ispomoći. Moramo djelovati organizirano i sigurno'' kazao je Tucaković.

Kako su organizirano dovodili ekipe, tako će i sustavno smanjivati broj ljudstva ljudstva na terenu, sukladno potrebama, ali i terenu, kao i vremenskim uvjetima.

''Ako jako zahladi i neće se moći raditi, naravno da ćemo to malo prekinuti pa se opet vratiti. No sve dežurne ekipe će ostati ovdje'', istaknuo je Tucaković.

Vatrogasci na pogođenom području, poginuo član DVD-a. Glavni zapovjednik: "I šestorica kolega su ozlijeđena"

Nakon tragedije u Petrinji vatrogasci apeliraju na volontere: Nemojte riskirati svoj život!

Osvrnuo se i na ljude koji dolaze u ruševne dijelove kako bi se samo fotografirali.

''To je vrlo opasno. Građani ne bi trebali ići blizu bilo kakvih opasnosti, a posebno ne kod rupa koje se mogu dodatno zarušiti. To predstavlja problem kao i sve cigle koje vise, ali mi radimo i uklanjamo, pomažemo i ostat ćemo dokle god to bude potrebno'', zaključio je glavni vatrogasni zapovijednik.

