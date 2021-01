Vatrogasne snage angažirane na području Sisačko-moslavačke županije i dalje nastavljaju s aktivnim radom na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovišta, uklanjanju crjepova, uklanjanju cigli, osiguravanju ruševnih mjesta te drugih zadaća u svrhu spašavanja i zaštite ljudskih života.

Izvršene su smjene ljudstva s dopunom snaga i također otpuštanjem na odmor dijela snaga. Sve dislocirane snage iz drugih županija bile su raspoređene na području gradova Sisak, Petrinja i Glina te općine Majur kod Hrvatske Kostajnice.

"Odrađeno je 625 vatrogasnih intervencija", kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Uz sve raspoložive vatrogasne snaga Sisačko-moslavačke županije, bilo je angažirano ukupno 678 vatrogasaca sa 166 vatrogasnih vozila iz 17 drugih vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar, Split i Šibenik.

Ukupno je do sada zabilježeno šest ozlijeđenih vatrogasaca. "Svih šest ozlijeđenih se oporavljaju. Radi se o padovima i priklještenjima, nema lomova. Medicinska pomoć im je ukazana", rekao je Tucaković i dodao da su dvojici vatrogasaca šivane rane.

Uz vatrogasce djeluje 149 radnika (alpinisti, građevinari, statičari) dizaličari s 48 vozila drugih tvrtki (dizalice, kamioni s grajferima, zglobne platforme). Vatrogasne snage su i tijekom noći bile na obilasku terena. Saniranje je nastavljeno i dalje.

I petrinjski vatrogasci neumorni na terenu

Prijavljeno je više od 17.000 objekata. Darijo Gauš, zapovjednik vatrogasnog Stožera u Petrinji, kazao je za Dnevnik Nove TV da je potres u ponedjeljak ujutro prouzročio nova oštećenja.

"Novi potres prouzorčio je nova oštećenja na objektima. Postoji nova mogućnost pada dijelova objekata i cijeli dan smo ponovno u istoj ulici", kazao je Gauš i dodao da je intenzitet poziva građana pao.

"Mi ovdje radimo od 29.12. do danas, odradili smo otprilike 1200 intervencija u tom razdoblju. Nekakav dnevni prosjek se kreće od 150 do 250 intervencija", objasnio je Gauš.

"Kroz čitav dan smo se posvetili pozivima građana. Radi se u najvećem dijelu o dimnjacima i krovovima. Dimnjake treba kranovima i dizalicama spustiti dolje, oštećenje je ogromno, moramo paziti da na račun naše intervencije ne bude još veće", kazao je Gauš. Preporučuje svima ne idu sami na krovove te da sačekaju stručnu pomoć.

Poginuo član DVD-a

Nažalost, u Petrinji je prilikom saniranja krovišta, došlo do pada volontera s krova. Vatrogasci koji su prvi stigli na mjesto intervencije pristupili su postupku reanimacije do dolaska drugih službi (HGSS) i Hitne medicinske pomoći koje su nastavile s reanimacijom no nažalost osoba je preminula.

"U ime svih vatrogasaca Republike Hrvatske i u svoje osobno ime izražavam iskrenu sućut obitelji i prijateljima preminulog. Ovo je i veliki gubitak za hrvatsko vatrogastvo jer je preminuli bio aktivan član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Jadrč", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Zagrebački vatrogasci na brojnim intervencijama

Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a s područja Grada Zagreba su imali 67 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja oštećenih crjepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata.

Na navedenim tehničkim intervencijama ukupno je sudjelovalo 412 vatrogasaca sa 154 vatrogasnih vozila. Vatrogasci s područja Zagrebačke županije bili su angažirani na novih 11 tehničkih intervencija gdje je sudjelovao 71 vatrogasac s 21 vatrogasnim vozilom.