Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović sudjelovao je u Zagrebu na primopredaji 15 vatrogasnih vozila, koja će biti raspoređena u 11 županija i Zagreb. Odgovarajući na novinarska pitanja komentirao je i mogućnost šireg korištenja COVID potvrda.

Bez COVID potvrda u Francuskoj se više ne može ulaziti u autobuse, kafiće, restorane... Čeka li ista sudbina Hrvatsku? Hoće li COVID potvrde nakon završetka turističke sezone postati obvezne i kao zamjena za maske za ulazak u bolnice, u škole, javni prijevoz i prostorije javne uprave, kao i u sve prostore gdje se okuplja veći broj ljudi što uključuje i trgovačke centre?

Raste broj pacijenata na respiratoru: ''Osmero smo ih sad uspjeli odvojiti od respiratora i prvo nas pitaju kad se mogu cijepiti''



U medijima se posljednjih tjedana sve češće spominje ta mogućnost, pogotovo s obzirom na nedovoljno dobar rezultat u slučaju cijepljenja, a i s obzirom na porast brojeva novih slučajeva. Nagađanja je puno, službene potvrde nema.



Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade te prvi čovjek Stožera civilne zaštite RH Davor Božinović ni danas na opetovane novinarske upite nije želio spekulirati o tome: ''Ja to ne želim komentirati jer što god da kažem stavit ćete da je Božinović najavio širu upotrebu COVID potvrda. Ja to ne želim najaviti. Osnovno je da svi iz dana u dan potičemo građane na odgovorno ponašanje kako bi nam sezona bila što uspješnija''.

Stižu izvješća lokalnih stožera: U jednoj županiji 11 dana bez novih zaraženih osoba



''Mi smo kada smo i donosili COVID potvrde komunicirali da ih se može koristiti šire i praksa dokazuje da bi se mogle koristiti i izvan graničnih prijelaza kod prelaska iz države u državu čime se dokazuje epidemiološki status nositelja potvrde. Već ih danas koristimo za neke događaje, okupljanja za koja smatramo da je dobro da svi koji na njih dolaze da ih imaju i koriste ih, a imamo i dokaze o testiranju. Hoćemo li i koliko ekstenzivno koristiti, u ovom trenutku nismo donijeli odluku. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija s epidemijom jer su naše odluke motivirane time da budu precizan odgovor na konkretan izazov'', istaknuo je Božinović.

''Brojevi nam rastu, još smo u epidemiološki povoljnijoj situaciji, no broj će biti danas takav da će biti veći nego jučer ili prethodnih dana što nije neočekivano s obzirom na broj ljudi koji su došli. Ovo je trenutak da pozovemo sve da se pridržavaju epidemioloških mjera, virus cirkulira u zajednici i trebamo se pripremiti na porast brojeva, ali i da produžimo turističku sezonu koliko je moguće'', naglasio je ministar i dodao da su skloni produživanju aktualnih mjera.

''Mislim da svi zapravo trebamo učiniti da se ljude, pogotovo one koji su na vagi, potakne na cijepljenje. Kad pogledate ozbiljna istraživanja u zemljama koje imaju puno veću procijepljenost od Hrvatske, primjerice u Izraelu ima više od 90 posto stanovništva starijeg od 60 godina cijepljenog. A od onih koji su hospitalizirani, 90 posto nije cijepljeno. I to je zapravo odgovor kako se može izaći iz ove krize. Samo oslanjanjem na znanost, a znamo da ima negatora i populista, znamo da su neki do jučer govorili da nema klimatskih promjena pa vidimo što se događa - neka sad to kažu Grcima, Turcima, i ne daj bože još nekome. Što se prije odlučimo na cijepljenje, imat ćemo manje problema i potreba za nekim protuepidemijskim mjerama'', zaključio je Božinović.

Balkan i Sredozemlje u vatrenom obruču: Vatrogasci upozoravaju da je pred Hrvatskom razdoblje velike opasnosti od izbijanja požara



Na novinarska pitanja o COVID potvrdama Božinović je odgovarao nakon što je sudjelovao na primopredaji 15 vatrogasnih vozila u sklopu projekta "Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH" sufinanciranog sredstvima EU fondova putem Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Vozila će biti raspoređena u 11 hrvatskih županija i Grad Zagreb, a radi se o četiri autocisterne, sedam šumskih lakih vozila, dva teška šumska vozila te dva kratka navalna vozila.



Ona će biti predana javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, odabranima sukladno procjenama struke o prioritetnim potrebama, kao dio adekvatnog i pravovremenog odgovora na krize i katastrofe.