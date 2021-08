Dok javnost sa strepnjom promatra događanja na Sredozemlju, ali i u neposrednoj blizini Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica (HZV) upozorava da nas očekuje razdoblje vrlo visoke opasnosti od izbijanja požara.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) pozvali su građane na dodatan oprez i na pridržavanja općih mjera za sprečavanje izbijanja požara.

Prema prognozi Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ) pred Hrvatskom je još jedan toplinski val, a indeks opasnosti od šumskog požara vrlo je velik za područje Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Satelitske snimke pokazuju razmjere stravičnih požara u Grčkoj: ''Ovo je kao u hororu''

Najveći angažman na požarima otvorenog prostora u Hrvatskoj u nedjelju su imali vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije, a svi su požari u toj županiji pod kontrolom vatrogasaca.

Među njima pod nadzorom vatrogasaca je požar na području Trnovice u blizini granice sa BiH, za koji je JVP Dubrovačko Primorje zaprimilo dojavu 4. kolovoza u 11 sati. Nema otvorene vatre, a vatrogasci JVP Dubrovačko Primorje osiguravaju požarištu s jednim vatrogasnim vozilom.

Vatra u BiH prijeti kućama, stanje je kritično: ''Kanaderi su uspjeli požar pritajiti, ali vjetar ga je opet aktivirao''

U nedjelju navečer je lokaliziran i požar otvorenog prostora na području Glušci, koji je u 11 sati dojavljen u JVP Metković. Opožareno je oko tri hektara trave, niskog raslinja i borovine. U gašenju požara sudjelovalo je 30 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila iz JVP-a Metković, DVD-a Metković i Vid, a pomoć iz zraka pružio im je Air Tractor. Požar je lokaliziran u 19 sati, a tijekom noći požarište su sanirali pripadnici JVP-a Metković te DVD-a Metković i Vid s 12 vatrogasaca i četiri vozila.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice ističu da unatoč svim pozivima na oprez i upozorenjima na opasnost od požara, neodgovorni pojedinci i dalje svojim postupcima ugrožavaju sigurnost građana i turista.

Proglasili šestomjesečno izvanredno stanje zbog požara, vjeruje se da su mnogi podmetnuti

Naime, makarski vatrogasci su u nedjelju imali pet intervencija zbog upotrebe roštilja i korištenja baklji na otvorenom.

Zato HVZ još jednom upozorava građane na zabranu paljenja bilo kakve vatre na otvorenom. Ako primijetite dim ili požar, odmah zovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.

Svega smo se nagledali: Požari, poplave i tornada - ekstremi postaju sve učestaliji

Podsjećaju i da su za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar, predviđene visoke kazne.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000,00 kuna.



Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine za što se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja, navode iz HVZ-a.