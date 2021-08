U utorak je zabilježeno 246 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 1177. Među njima je 189 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 17 pacijenata.

* dosad 365.335 zaraženih osoba

* 8275 preminule osobe

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

9:19 U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 216 uzoraka briseva na COVID-19, potvrđeno je sedam novozaraženih osoba. Izliječene su dvije osobe. U mjerama samoizolacije nalazi se 435 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 11 osoba.

8:16 U Požeško-slavonskoj županiji nema novih zaraženih osoba, a trenutno su aktivna četiri slučaja zaraze koronavirusom (COVID-19). Nema hospitaliziranih. U samoizolaciji se nalazi 64 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 67 uzoraka.

8:12 Jedanaest dana zaredom, područje Virovitičko-podravske županije ne bilježi novozaražene koronavirusom. U posljednja 24 sata, testirano je 60 osoba, sve su bile negativne na virus SARS-CoV-2. Na bolničkom liječenju Opće bolnice Virovitica nema COVID-19 pacijenata.

8:08 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su četiri nova slučaja zaraze koronavirusom, a novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara. U Općoj bolnici Bjelovar nema na liječenju osoba zaraženih koronavirusom. Na opservaciji su četiri pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 80 osoba.



U Zavodu za javno zdravstvo u Bjelovaru i tijekom ovoga mjeseca građani se mogu cijepiti bez najave i naručivanja i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati, a petkom je omogućeno cijepljenje i od 15 do 19 sati. Autobus "Cjepko" sutra putuje u općine Velika Pisanica i Veliki Grđevac.

7:50 Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata je 14 novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o šest osoba s područja grada Siska, četiri osobe s područja općine Lekenik, tri osobe s područja grada Kutine te jednoj osobi s područja grada Petrinje.

7:35 Dvije naše najjužnije županije su pod povećanim rizikom. Razlog su, kaže ministar zdravstva Vili Beroš, koncerti, obiteljska i razna druga okupljanja. Puni se i intenzivna u KBC-u Split. Liječnici već sad sa strepnjom gledaju prema jeseni.