Karlovački vatrogasac Antonio Cvitak oduvijek se htio baviti tim poslom kako bi pomogao ljudima, a sada je dao i dio sebe kako bi drugome spasio život.

Antonio Cvitak, vatrogasac JVP-a Karlovac, je dao krv u akciji Zaklade Ane Rukavine prije četiri godine, a u kolovozu ove godine dobio je poziv da je kompatibilni darivatelj matičnih stanica za jednog pacijenta. Cvitak je pristao biti darivatelj nakon što mu je liječnik objasnio cijeli postupak. Naime, Antonio je darovao periferne matične stanice koje se uzimaju postupkom leukafereze. Radi se o odvajanju perifernih matičnih stanica iz cirkulacije darivatelja, a aparat za leukaferezu sličan je dijalizatoru. Krv darivatelja iz jedne ruke ulazi u aparat, centrifugira se prilikom čega se odvajaju matične stanice, dok se ostali dio krvi kroz drugu ruku vraća u cirkulaciju darivatelja.

"Nije to neki strašan postupak. Malo su igle veće, ali nije pretjerano bolno. Možda su malo bolnije pripreme zbog injekcija koje se primaju prije darivanja pa se bol javlja u kostima i mišićima. Ne bih rekao da su to neki jaki bolovi, možda bih to bolje opisao kao malo jače grčeve. Recimo da je taj postupak kao darivanje krvi, ali malo duže", rekao je Antonio za Karlovački.hr. Postupak je trajao pet i pol sati nakon čega je Cvitak tri dana ostao u bolnici, a još dva tjedna morao je biti na bolovanju i izbjegavati dizanje teških tereta.

Vatrogasac Antonio Cvitak - 2 Foto: karlovacki.hr

Ne zna kome je darovao stanice, a ni primatelj neće saznati da ih je dobio od Antonia. "Ne znam ništa o tom pacijentu. Nakon dvije godine od darivanja mi se možemo, na moj i njegov zahtjev, upoznati. Za sada sve što mogu saznati je kako teče liječenje i kakvo je zdravstveno stanje pacijenta. Moja najveća želja, a zbog toga sam se i odazvao na ovaj poziv, je da pomognem osobi koja je bolesna. Želim da ta osoba ozdravi, a onda ako bude htjela da se i upoznamo. No, to će ovisiti o toj osobi", rekao je vatrogasac.

Njegovu gestu prepoznao je i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade, koji je rekao da će Antoniu JVP izaći u susret tijekom oporavka, a bit će predložen i za godišnju nagradu.