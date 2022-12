Ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala je sa ženom koja je na prošlom dočeku odbila Luku Modrića. Sutra će ga ponovno vidjeti u Zagrebu. O čemu riječ, pogledajte u izvještaju reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.

U tijeku su posljednje pripreme za doček. Onaj iz 2018. bio je spektakularan, a sutra, repriza. I za Anu i Nikolinu, također. One su bile za upravljačem autobusa, a bit će i sutra. Kažu, čekaju kao zapete puške.

"Sad smo svjesni šta možemo očekivati, malo je veća nervoza i trema", kazala je vozačica autobusa Ana Golomeić koja dodaje da je ipak prisutan stres.

"Ovisi koliko će biti ljudi, kakvo će biti vrijeme, ovisi o mnogočemu da bi se čovjek mogao spremiti, a mi to ne znamo", poručila je vozačica Nikolina Žiljak. Na pitanje je li nervozna, odgovara: "A jesam malo, moram priznati. Mislim da adrenalin odrađuje svoje."

Ove godine Vatrene neće dočekati MiG-ovi

Pripremljena su dva panoramska autobusa. U jednom će biti igrači, u drugom stožer. Očekuje se da će u njih presjesti u Savskoj. Plan je da do tamo idu u zatvorenom autobusu. Plan, jer su prije četiri godine, umjesto u autobusu, bili na krovu.

Upitana što će napraviti ako se igrači ponovnu popnu na krov, vozačica Ana poručuje da ju je toga strah. "Nisam znala da se to događa gore. Nisam ni znala da su gore dok sam vozila. Poslije kad sam vidjela snimke, tek me onda uhvatila nervoza", kazala je da je to razlog njezinoj tremi.

Bilo je i žicanja. A tko drugi nego kapetan. I jednu i drugu je pitao može li voziti.

"Ja sam njega pitala mogu li igrati nogomet na što je on odgovorio da mogu, ali ja njemu nisam mogla dati da vozi", rekla je kroz smijeh Ana.

Prije četiri godine dočekali su ih MiG-ovi, ove godine neće. Avion i posada s kojima će vatreni stići u Hrvatsku već su u Dohi. I ove godine pozdravit će ih kontrola zračne plovidbe. Kažu, tekst je spreman, ali detalje nisu htjeli otkriti. Kako god, zrakoplov slijeće u 17:10.

U Zračnoj luci Zagreb bit će postavljen i crveni tepih

"Zrakoplov će biti parkiran na zapadnoj stajanci tako da mnogi kolege novinari koji će doći imaju mogućnosti snimiti dolazak i izlazak naših igrača. Bit će postavljen i crveni tepih. Bit će jedan protokol, ali nećemo otkrivati puno", pojasnila je Lidija Capković Martinek, glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb – Franjo Tuđman.

"Očekujemo da će to sve skupa biti brzo da ljudi ne čekaju dugo po trasi i na samom trgu. No, ne možemo reći sad hoće li to biti 5, 10, 15 ili 20 minuta. Stvarno ne možemo to sad ovako predvidjeti", rekla je.

Sutra će mnogi biti zaduženi da sve prođe u najboljem redu. I naše vozačice. Kažu da im je nemoguće izdvojiti najdražega igrača.

"Odradili su ono što su odradili prije četiri godine, isto kao i sad što su odradili, svaka im čast na tome. Imaju razloga biti ponosni i oni i mi. Tako da ne bih izdvajala nikog posebno. Svi su jedno srce vatreno", kazala je vozačica Nikolina.

Sad na odmor i sutra, spektakl!