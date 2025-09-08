Hrvatica se zaljubila na internetu pa prevarantu uplatila ogromnu svotu novca

Varaždinskoj policiji javila se 57-godišnjakinja koja je prevarentu uplatila gotovo 20 tisuća eura.

Prema kaznenoj prijavi, žena je tijekom veljače 2023. godine putem društvene mreže započela komunikaciju s nepoznatim muškarcem s kojim je uspostavila romantičnu vezu.

Muškarac je od nje u više navrata zatražio novac i obećavao da će ga vratiti kada dođe u Hrvatsku.

Pedesetsedmogodišnjakinja mu je uplatila ukupno 18.035 eura na više bitcoin računa, a da je prevarena je shvatila kada muškarac nije došao u Hrvatsku niti joj je vratio uplaćeno.

Policija istražuje slučaj kako bi pronašla prevaranta.