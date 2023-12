Vanđelić predstavio novu stranku pričanjem o Ustašama i partizanima, komentirao Vujnovca: "On kao poduzetnik može raditi što hoće"

Na predstavljanju stranke Damir Vanđelić je rekao kako je stranka ideološki široko centristička. U Dnevniku Nove TV je pojasnio što njega i Republiku definira u političkom prostoru.

"Hrvati su 90 posto bili centristi. Dakle nisu bili ni u partizanima ni u Ustašama, bili su negdje između. Drugo, mi imamo u svom programu i lijeve orjentacije. Smatramo da treba rasti dječji proračun, dječji doplatak na primjer, problemi stanovanja mladih znanstvenika, mladih ljudi i tako dalje. S druge strane smatramo da treba ojačat prvi stup za umirovljenike konkretnom imovinom, a ne kao danas 50 posto iz proračuna financirati mirovine. Drugi stup treba ojačati na način da se omogući bolje ulaganje, a ne kao sada 60 posto u obveznice", započeo je s predstavljanjem socijalnog dijela programa.

"Onaj koji bi se smatrao desnim kod nas u Hrvatskoj je da treba povećati neto plaće, smanjiti doprinose, utjecaj države. Država ne treba diktirati cijene mljevenog svinjskog mesa. To je jedan zaostao, komunistički pristup ekonomiji", pojasnio je i dodao da bi ipak izdvojio više iz proračuna za vojsku.

Komentirao je nakon komunizma i neke aktualnosti. Za početak-poziciju Pavla Vujnovca u Hrvatskoj.

"Gospodin je poduzetnik i on kao poduzetnik može raditi što hoće. Veći je problem da on radi puno posla s državom, a da država nema stav o tome. On je istovremeno savjetnik premijera objavljeno je u Narodnim novinama, za plin, a s druge strane mi imamo sto problema s plinom. Tu je država kriva za njegovu naraslu poziciju. Za vrijeme mandata premijera Plenkovića izdogađao se niz stvari koje su njemu na određeni način se dogodile i rastao je neslućenom brzinom. Takvog primjera rasta biznisa ja nikad nisam vidio", rekao je.

Rekao je i što bi napravio po pitanju afere Barbarić.

"Po mom dubokom uvjerenju treba izgraditi sustav u kojem Barbarić nikad ne bi mogao uči u upravu HEP-a. Mislim da to što vi imate danas struju možete zahvaliti trećem ešalonu u HEP-u i onim niže rangiranim službenicima. Gospodin Barbarić kao ni ministar Filipović kad pogledate njihove dopise koji su bili objavljeni u Nacionalu ne razlikuju čak ni energetske jedinice kad se pisalo o skladištenju plina", komentirao je.

Prosvjedi seljaka traju. I tu Vanđelić vidi svoje rješenje.

"Srećom za nas u stranci Republika, nas su predsjedništvu ima 15-ak i svaki pokriva određeni segment. Ja mislim da je danas kolega Marko Dražetić odgovorio fenomenalno na pitanje afričke svinjske kuge. Kao prvo prekasno se reagiralo. Preventivne mjere nisu bile usklađene najboljoj praski koju su imale druge zemlje kod kojih je kuga dolazila ranije. Dakle mi smo kasno reagirali, a danas ubijamo slavonsko selo na najgori mogući način.

Što se tiče financiranja poručio je da novci nisu problem jer ih nema.

"Za sad sami plaćamo i mi se tek registriramo otvaramo račun u banci. Bit ćemo skromni koliko uspijemo sami skupiti od članarine i donacija koje dobijemo. Sponzori smo za sada ja i jedan kolega najveći", otkrio je.

HDZ - da ili ne koalicija s njima - jamči li i pod kojim uvjetima da neće s njima?

"Osam ljudi iz predsjedništva od ukupno 15 svi su rekli ne. Ja mislim da je to dovoljno. Nisam rekao ja samo, rekli su svi ljudi koji su sjedili i to prije nego što smo se dogovorili", rekao je.

Što se tiče kandidata za premijera, nada se da će to biti on, ali stranka će odlučiti.

"Mi smo ipak demokratska stranka. Ja ću se kandidirati za to mjesto i nadam se da će stranka doći do toga da to budem ja", izrazio je nadu i dodao da se još ne zna tko će biti predsjednički kandidat.

Svojedobno mu je političku vidljivost dala bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

"Pa ne vidim gdje bi je imao u svom timu. Meni je žao što nije u nekom timu. Ona je ipak predsjednica koja je odradila nešto i ja se nadam da će joj naći neko adekvatno mjesto", pojasnio je pa dodao da on bira ljude koji do sada nisu bili u politici.

Za njega se već govori da je potencijalni žeton HDZ-a.

"Da sam htio biti žeton mogao sam biti ministar, a možda sam u nekom trenutku mogao biti i premijer", poručio je.

Međutim, spreman je na druge koalicije.

"Naš program je već od danas dostupan na webu. Molimo partnere potencijalne da pogledaju naš program, s nekima smo već razgovarali, mislim da smo daleko dogurali. Ići ćemo s nekima predizborno, s nekima postizborno. Međutim, jedni i drugi moraju prihvatiti elemente našeg programa i mi želimo imati utjecaj u izvršnoj vlasti", pojasnio je.

Smatra da nisu kasno krenuli jer su obavili terenski rad i na sastanku su imali ljude iz sedam županija.

Z kraj je otkrio boji li se da će im HDZ slati inspekcije u privatne firme.

"Što radite drugome to se može dogoditi i vama", rekao je.

