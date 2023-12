Policajci s druge strane zakona: Jedan vrludao cestom, drugi pucali po dilerima u bijegu

Od vrludanja zaprešićkim cestama, prelaska preko pune crte i naglih skretanja do parkiranja na mjestu za invalide. Sve se to stavlja na teret Davoru Posiloviću, zagrebačkom načelniku Sektora za javni red i sigurnost.

Neprimjereno ponašanje na cesti prijavili su građani.

"Mislim da sam danas negdje pročitala, ali nisam čula niti mi je itko rekao za to", rekla je Ružica. "Nisam, čuo, ali nije za ne vjerovati", dodao je Petar. "Ne ne, nisam ništa vidio o tome", istaknuo je Mateo.

Posilović, koji inače radi u Zagrebu u to je vrijeme bio van službe, a njegovi su kolege posumnjali da je vozio u alkoholoziranom stanju.

Iz policijske postaje Zaprešić cijelu noć Posilovića nisu uspjeli dobiti na telefon. Kad je došao na posao odmah su mu ponudili alkotest koji je on odbio isključen je iz službe dok se istražuju ostale okolnosti, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić.

Potpuno drukčiji slučaj istog tjedna kod Siska, gdje je policija ekspresno u istražni zatvor smjestila čak petoricu svojih kolega. Dvojicu se tereti da su, pokušavajući zaustaviti dilere u bijegu zapucali na njihovo vozilo, a onda i lažirali iskaz, tvrdeći da su ih preprodavači droge pokušali zgaziti. Trojica njihovih šefova kažnjeni su jer su pokušali zataškati djelo svojih kolega.

Dvojica kriminalaca uhićena su u toj akciji, dok je jedan još uvijek u bijegu, a policija je zaplijenila 23 kilograma marihuane koja na ulici vrijedi oko 100 tisuća eura.

Radi se o ozbiljnoj količini droge i očito organiziranom kriminalu tvrdi predsjednik sindikata kriminalista, koji smatra da se policajce trebalo sankcionirati, no istražni zatvor je ipak malo previše.

"Možemo utvrditi da se u pozadini kaznenog djela nalazi ili zločinačko udruženje ili pripadnici organiziranog kriminala. Sve to obzirom na široko objašnjenje kaznenog djela za koje se terete to je zlouporaba položaja i ovlasti sve to usmjerava nas na to da kao oštećenu stranu, što je apsurdno vidimo upravo te pripadnike organiziranog kriminala za razliku od naših kolega koji su završili u istražnom zatvoru", poručio je Tomislav Štambuk, predsjednik Sindikata kriminalističke policije.

Slično misle i Siščani.

"Mislim da su prestrogo. Samo su radili svoj posao, valjda dilere treba kažnjavati, a ne obrnuto", napomenuo je Senad.

"Ne znam što bi vam rekla, treba sve ispitati pa vidjeti, ne znam", izjavila je Marica. "Ma nije u redu da su tako kažnjeni, po meni nije", dodao je Stevo.

Pa iako su ova dva slučaja potpuno različita, šest policajaca isključenih iz službe, od kojih su petorica u istražnom zatvoru velik je udarac za struku u kojoj kronično nedostaje kvalitetnih ljudi.

