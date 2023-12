Barbarić bi mogao u zatvoru provesti od 6 mjeseci do 5 godina, ali premijer ga i dalje ne smjenjuje: Oporba se pita zašto

I kuća i sve oko nje do Božića trebaju biti srušeni. Ili će to obaviti o svom trošku vlasnik, Frane Barbarić, kako je i najavio - ili pak, kako doznajemo, državni inspektorat.

"Mi u Općini Jelsa uvijek se zalažemo za ispravno postupanje i poštivanje svih zakona koji su za sve isti i očekujemo od gospodina Barbarića da u što kraćem roku ukloni predmetnu građevinu", rekao ej naćelnik Jelse Nikša Peronja.

Uz financijski gubitak Barbarić ima i teret optužnice - tužiteljstvo tvrdi da je počinio kazneno djelo bespravne gradnje na zaštićenom obalnom području. Prijeti mu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Čelnik HEP-a s optužnicom - koalicijski partner HDZ-a to naziva neprihvatljivim. Od Andreja Plenkovića očekuje potez.

"Ovo ne izgleda dobro, kad nešto ne izgleda dobro onda to snosi određene političke konzekvence, pustimo premijera da donese odluku razuman je on čovjek shvaća i on da nije ovo dobra poruka i da jednostavno mora nešto po tome poduzeti, mi ćemo mu dati prostora da to i učini", rekao je Dario Hrebak.

Pročitajte i ovo (Ne)idilično vrijeme Unatoč hladnoći i kiši zapaljena prva svijeća na Manduševcu: "Ma ne smeta nam ništa, mi smo tako sretne i toliko smo čekale ovaj advent"

Plenković danas bez komentara, potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković jučer je poručio:

"Na tom primjeru se pokazuje da pravna država funkcionira, a kako to njemu sve skupa izgleda to morate njega pitat, meni ne izgleda dobro."

Barbarić danas o svemu šuti. Njegov odvjetnik tek poručuje da se zakon poštovao i da će se žaliti na odluku suda te u svemu vidi politički pritisak. Oporba se pita - zašto Plenković ne smjenjuje Barbarića.

"Ključno pitanje je je li premijer ucijenjen s nečim jer ako je premijer ucijenjen trebao bi to reći javnosti, dužan je to svim građanima i građankama RH, jer potpuno je neshvatljivo da premijer na jednom od ključnih mjesta u javnim poduzećima drži osobu koja dokazano krši zakone RH, kakvu je to poruka prema svim drugim građanima", rekla je Sandra Benčić iz Možemo.

Pročitajte i ovo Užas u susjedstvu Izašao iz zatvora i odmah nastavio po starom: Osuđen zbog zlostavljanja, opet uhodio bivšu partnericu i kćer

"Na primjeru gospodina Barbarića se vidi sva bahatost Andreja Plenkovića i ona njegova prije par godina rečenica ja mogu što hoću to se najbolje vidi.Frano Barbarić je trebao biti smijenjen zajendo u paketu s ministrom Filipovićem kad se dogodio plin za cent kad je ta afera bila", dodao je saborski zastupnik Stipo Mlinarić.

Svi prstom upiru u Andreja Plenkovića, čeka se njegov stav o Frani Barbariću koji u idućima danima kuću uz obalu - mora ukloniti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.