UZNEMIRUJUĆE U Imotskom učenik zlostavljao pa ubio mačku pred školom

Udruga za zaštitu životinja sv. Franjo Asiški objavila je kako je učenik četvrtog razreda Ekonomske škole u Imotskom mučio i na kraju ubio mačku. U objavi na Facebooku naveli su kako se sve dogodilo na ulazu u školu, pred drugom djecu.

"Obavijestili smo MUP i očekujemo postupanje. A mladom gospodinu monstrumiću i njegovoj obitelji poručujemo da je bolje za njih da sami odu na policiju", poručili su iz udruge.

U objavi također navode:

"Pretpostavljamo da je maca bila vlasnička i da vlasnici žive negdje u blizini srednjoškolskog centra pa vas molimo ako znate tko bi mogao biti vlasnik, da ga obavijestite o događaju i zamolite ga da se javi nama ili policiji.

Molimo i sve one dobre i savjesne ljude koji imaju još neke informacije o cijelom ovom događaju da ih jave nama ili policiji".

Iz policije su potvrdili za DNEVNIK.hr kako istražuju što se dogodilo. "Policija je dobila informaciju. Radimo na slučaju, rade se izvidi i to je sve što možemo reći", naveli su iz policije.

Nisu nam željeli reći je li osoba privedena i je li napravljen očevid.

Na Facebooku je udruga također napisala:

"Školi i učenicima zamjeramo to što nas nisu obavijestili o mačiću jer bismo ga tako preuzeli i izbjegli ovu situaciju, a nejasno je i to zašto nisu odmah obavijestili policiju (ako je mladić maloljetan, onda i centar za socijalnu skrb) jer su to morali učiniti s obzirom na to da je riječ o kaznenom djelu.

Mnogi mladi imaju razne poteškoće u ponašanju, a neki su jednostavno, kako bi se kod nas reklo - naopaki. Ne treba zbog toga nikoga prozivati, a još manje proklinjati ili sl.

Budući da nismo sigurni je li riječ o maloljetnoj ili punoljetnoj osobi - nismo i nećemo pisati nikakva imena.

Mi smo morali, kao građani, a još više kao Udruga, prijaviti saznanja o ovom kaznenom djelu. To smo i učinili. Što će se dalje događati - ne ovisi o nama.

Prema našim saznanjima mladić je ispitan i napravljen je očevid (ne znamo hoće li biti podnesena kaznena prijava po službenoj dužnosti; ako ne bude, podnijet ćemo je mi), a škola sprema restriktivne pedagoške mjere", naveli su u objavi.