Rusija je nagomilala oko 50.000 vojnika, među kojima tisuće sjevernokorejskih, te su u tijeku pripreme za početak velikog napada na Krusk. Cilj je povrat teritorija kojeg su ukrajinske postrojbe zauzele u ruskoj regiji Kursk, prenosi The New York Times izjave američkih i ukrajinskih dužnosnika.

Sjeverna Koreja poslala je više od 10.000 svojih vojnika u Rusiju kako bi se borili u Kursku, kažu američki dužnosnici, a dolazak sjevernokorejskih snaga jedna je od najvećih eskalacija nakon više od dvije godine rata.

Procjenjuje se da Rusija gomila snage kako ne bi bilo potrebe za povlačenjem vojske s bojišta na istoku Ukrajine, što Moskvi omogućuje aktivnu prisutnost na više frontova.

Novim velikim napadom ruske snage planiraju povratiti teritorij koji je Ukrajina zauzela u Kursku u kolovozu. Dosad su ukrajinske položaje napadali raketama i topništvom, no bez većeg uspjeha. Sada su u pomoć pozvane partnerske sjevernokorejske snage koje se zajedno s ruskim vojnicima pripremaju za ovu veliku ofenzivu, a od Moskve su dobili i uniforme i oružje, navodi The New York Times.