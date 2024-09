Novinarka Provjerenog Barbara Majstorović donosi priču o turistima kojima pojedini taksisti vožnje do zračne luke naplaćuju 100, 200 pa i 500 eura. Pa još ne dobiju ni račun. Reporterka Provjerenog je za tri kratke vožnje u Zagrebu, u kojima je prevalila jedva 20 kilometara, potrošila ukupno 130 eura. Zbog prijava kojih je posljednjih godinu dana nekoliko stotina, na teren su izašli prometna inspekcija, porezna uprava, Državni inspektorat i policija. Ekipa Provjerenog bila je s njima.

Mirka iz Češke vožnju taksijem platila je 155 eura i za nju nije dobila račun.

"To je stvarno previše. Mislili smo da je 50 eura, najviše 100 eura. Ali 155 eura. Vozač je rekao 155 eura i mi smo platili taj iznos. To je sve", ispričala je Mirka.

"S obzirom na uvjete na cesti, na vrijeme potrebno od aerodroma, na zahtjeve gostiju i na ostalo. Ja mislim da je to cijena ok", pravdao se ekipi Provjerenog vozač taksija, a na pitanje zašto nije izdao račun rekao je: Pa sad ste me malo uvatili, zašto nisam izdao račun?"

