Užas kraj Koprivnice: Utopila se u vlastitom podrumu, mrtvozornica stigla bagerom

75-godišnja žena utopila se u podrumu koji je bio pun vode zbog obilnih kiša.

Tragedija se dogodila u mjestu Rasinja uslijed poplava koje su zadesile taj kraj.

Mrtvozornica je dovedena bagerom zbog obilnih kiša na cesti i u dvorištu, navodi portal ePodravina.

"Susjed me zvao da treba ići spašavati ženu. Ona je vjerojatno išla u podrum nešto spašavati pa je pala u vodu. Valjda se nagutala vode i utopila. Dok smo mi došli, već je preminula. Probali smo ju oživljavati, davati joj umjetno disanje, no nije više bilo spasa. Suprug ju je dugo zvao, a ona se nije javljala. Kad je shvatio da je u podrumu, ona je već bila mrtva", kažu za ePodravina susjedi Ivan Beli i Miloš Milošević koji su prvi priskočili u pomoć nesretnoj ženi. Kako se navodi, zvao ih je njen suprug, no više joj nije bilo spasa.

Kako je za portal ePodravinu izjavio načelnik Danimir Kolma, nije poznato je li se poskliznula pa pala ili su u pitanju druge nesretne okolnosti.

Na terenu su tijekom noći bile brojne službe, vatrogasci i brojni dobrovoljci koji spašavaju mjesto od poplava. Dio ulica je neprohodan, a na okolnim je prometnicama bilo je više od jednog metra vode. Poplavljene su obiteljske kuće