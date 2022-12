Uoči blagdana, ali i uvođenja eura, banke i bankomati imaju posebno radno vrijeme. Od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. građani mogu bez naknade podizati gotovinu debitnom karticom na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj.

Poslovnice banaka, Hrvatske pošte i Fine primarni su kanal za zamjenu gotovog novca kuna u eure. Građanima se preporučuje da u prvim danima 2023. u transakcijama što je više moguće koriste debitne kartice.

Provjerili smo kako rade banke u prijelaznom razdoblju, ali i bankomati.

ZABA

U subotu 31. prosinca 2022. poslovnice neće biti otvorene za rad s klijentima. Zbog tehničke prilagodbe sustava na euro m-zaba neće biti dostupna od subote 31.12.2022. u 23:30 do nedjelje 1.1.2023. u poslijepodnevnim satima.

Iz Zagrebačke banke su izvijestili da se do 31. prosinca 2022. na bankomatima isplaćuju i uplaćuju kune, a od 1. siječnja 2023. na bankomatima će se isplaćivati i uplaćivati isključivo euri. Isplata eura bit će u novčanicama od 10, 20 i 50 eura.

Bankomatima Zabe klijenti se neće moći koristiti od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u noćnim satima.

Popis dostupnih bankomata Zagrebačke banke koji isplaćuju kune odnosno eure možete pronaći >>OVDJE.

HPB

Iz HPB-a svoje korisnike obavještavaju kako zbog završnih priprema za uvođenje eura i prelaska na poslovanje s novom valutom, centri i ispostave Hrvatske poštanske banke u subotu, 31. prosinca 2022. godine, neće raditi s klijentima.

Bankarske usluge HPB-a neće biti dostupne u poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte u subotu, 31. prosinca 2022. i nedjelju, 1. siječnja 2023.

Poslovna mreža Banke počinje s radom 2. siječnja 2023., prvog radnog dana u sljedećoj godini.

Aplikacija mHPB i internetsko bankarstvo neće biti dostupni u subotu, 31. prosinca 2022. i nedjelju, 1. siječnja 2023. godine, a plaćanje karticama bit će moguće uz kratkotrajni prekid u noći na 1. siječnja 2023.

Verzija mHPB-a koja sadrži promjene vezane uz euro (verzija 3.3.0.) bit će obavezna za preuzimanje. Korisnici koji će do 1. siječnja 2023. preuzeti odgovarajuću verziju po prijavi će automatski imati dostupne sve promjene.

Više i uslugama HPB-a pogledajte >>OVDJE.

Raiffeisen banka (RBA)

Iz Raiffesien banke obavještavaju kako su u subotu 31. prosinca 2022. od kasnih večernjih sati do jutarnjih sati 1. siječnja 2023. mogući povremeni prekidi na kartičnim transakcijama, uključujući i transakcije na bankomatima.

Migracija bankomata na eure će se provoditi do 15. siječnja 2023. godine što znači da tijekom navedenog perioda bankomatska mreža neće biti u potpunosti dostupna za korištenje.

Korisna informacija je da gotovinu možete podignuti na bankomatu bilo koje banke u Hrvatskoj bez naknade za privatne debitne kartice od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. Lokacije dostupnih bankomata su dostupne na stranici Hrvatske udruge banaka.

Kartu možete pogledati >>OVDJE. Tamo se nalazi uvijek ažurna interaktivna karta pomoću koje možete lako i brzo pronaći vama najbliži bankomat.

Gotovinske uplate na bankomatima možete izvršiti do petka 30. prosinca 2022. do 17 sati, a isplate u kunama moguće su do 31. prosinca 2022. do 20 sati. U kratkom periodu između Stare i Nove godine bankomati će biti u potpunosti nedostupni. To će trajati ukupno 5 sati - od 20 sati 31. prosinca do 1 sat prvi dan nove godine.

Od 1. siječnja 2023. ćete na bankomatima moći podizati samo eure, minimalni apoen koji se može podići na bankomatu iznosi 10 eura. Bankomati će se puniti minimalno s apoenima od 10 i 20 eura, a bankomat u jednoj transakciji može isplatiti najviše 40 novčanica.

Od 2. siječnja 2023. od 9 sati na bankomatima moći ćete uplaćivati samo eure.

Više o privremenim prekidima i ostalim uslugama Raiffeisen banke pogledajte >>OVDJE.

OTP

Poslovnice OTP-a rade s klijentima u petak, 30. 12. 2022. do 13 sati te ponovno otvaraju svoja vrata u ponedjeljak, 2. 1. 2023. u 12 sati.

Internet i mobilno bankarstvo - u potpunosti funkcioniraju 30. 12. 2022. (petak) do 19 sati kada prestaju s radom, a ponovno su na raspolaganju od ponedjeljka, 2. 1. 2023. od 8 sati.

Kartice - sve kartice OTP banke će funkcionirati tijekom cijelog razdoblja prelaska sustava na euro, osim nekoliko minuta oko ponoći pri ulasku u Novu godinu (prekid će biti 31. 12. 2022. od 23:55 do 1. 1. 2023. u 00:05).

Bankomati - bankomatska mreža će biti u funkciji tijekom cijelog razdoblja, osim od 31. 12. 2022. u 23:30 pa do nekoliko minuta nakon ponoći, nakon čega će se na bankomatima podizati isključivo euri.

Isplata mirovina korisnicima paketa Plus, Premium, Senior i Senior Plus započinje u ponedjeljak, 2. 1. 2023. i bit će dostupna na bankomatima i u poslovnicama banke.

Više o privremenim prekidima i ostalim uslugama OTP-a pogledajte >>OVDJE.

Addiko

Posljednji dan poslovanja Addiko poslovnica u ovoj godini bit će petak, 30. prosinca, kada će sve poslovnice raditi u jutarnjoj smjeni, od 8 do 16 sati.

Tijekom subote, 31. prosinca 2022. godine i nedjelje, 1. siječnja 2023. godine internetsko bankarstvo EBank i mobilno bankarstvo Mobile neće biti dostupni.

Na prodajnim mjestima mogu se očekivati prekidi u radu ili ograničena mogućnost kartičnog plaćanja tijekom subote, 31. prosinca 2022. i nedjelje, 1. siječnja 2023. Više o uslugama Addiko banke pogledajte >>OVDJE.

Privredna banka Zagreb (PBZ)

U subotu, 31. prosinca 2022. PBZ poslovnice neće raditi. U ponedjeljak, 2. siječnja 2023. PBZ poslovnice radit će sukladno redovnom radnom vremenu.

Privremeni prekid usluga PBZ bankomata od 16 sati 31. prosinca 2022. do 1 sat 1. siječnja 2023.

Od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. građani mogu bez naknade podizati gotovinu debitnom karticom na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj.

Više o privremenim prekidima usluga PBZ-a pogledajte >>OVDJE.

Nova hrvatska banka

Usluge Nove hrvatske banke će biti dostupne uz prekide ili u smanjenom obujmu u razdoblju od 19 sati dana 30. prosinca 2022. do 2. siječnja 2023.

Radno vrijeme poslovnica Banke 2. siječnja 2023. je od 12 do 19 sati. Od 3. siječnja poslovnice nastavljaju poslovati prema redovnom radnom vremenu.

Online usluge (internetsko i mobilno bankarstvo) će biti nedostupne u razdoblju od 30. prosinca u 19 sati do 2. siječnja u 12 sati. Više o uslugama banke pogledajte >>OVDJE.

Erste

Zbog tehnički zahtjevnog uvođenja eura, pojedini će bankomati od 1.12.2022. do 14.1.2023. biti izvan funkcije. Usluga on-line bankarstva George i aplikacija KEKS Pay neće biti dostupne od večernjih sati 31.12.2022. do poslijepodnevnih sati 2.1.2023.

Od 1.1.2023. tijekom narednih šest mjeseci banka će primati naloge za plaćanje s iznosima navedenim u kunama, koje će zatim automatski konvertirati u eure po fiksnom tečaju.

Popis poslovnica i bankomata, koje ćete moći koristiti, provjerite >>OVDJE.