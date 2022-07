Nakon što je odvjetnik jednog od navijača uhićenih i pritvorenih nakon incidenta u Desincu podnio tužbu Ustavnome sudu, vijeće te sudske instance u četvrtak je ustvrdilo kako je navijaču povrijeđeno pravo na slobodu, zajamčeno člankom 22. Ustava RH.

"Po ocjeni Ustavnog suda sutkinja istrage nije navela ništa iz čega bi proizilazilo da je upravo podnositelj kao pojedinac najprije sudjelovao, a zatim i doprinio počinjenju kaznenog djela izazivanja nereda koje mu se stavlja na teret. Navedeni propust, unatoč žalbenim prigovorima podnositelja nije saniralo ni izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici", stoji u odluci Ustavnog suda koju je u četvrtak donijelo šesteročlano vijeće, nakon što se odvjetnik jednog od pritvorenih navijača obratio toj pravnoj instanci.

Naime, nakon incidenta na autocesti kod Desinca kad je došlo do sukoba između navijača i policije, pritvorena su ukupno 42 navijača zbog sudjelovanja u neredima, a sutkinja velikogoričkog Županijskoga suda tu je odluku obrazložila sumnjom u kazneno djelo izazivanja nereda. Ustvrdila je kako se to odnosi na one koji sudjeluju u mnoštvu koje nasiljem ugrožava javni red i mir, što "isključuje individualizaciju poduzetih aktivnih radnji pojedinih sudionika u mnoštvu".

S njezinim stavom složilo se i izvanraspravo vijeće.

Vijeće Ustavnoga suda čiju je odluku objavio Telegram, sada je zaključilo da je generaliziranje svih osumnjičenika bez uzimanja u obzir individualne krivnje i posebnih okolnosti kod svakog ponaosob, u suprotnosti u Ustavom zajamčenim pravom na slobodu.