I ove godine očekuje se velika potrošnja tradicionalnih uskrsnih namirnica, ali i Uskrs je u znaku sveopćeg poskupljenja. Bez obzira na cijene - na blagdanskom se stolu, čini se, neće previše štedjeti. Dnevnik Nove TV donosi koliko pojedemo šunkice, janjetine, jaja u samo nekoliko dana.

Oko pola kilograma šunkice, plećke ili vratine pojede se po čovjeku tijekom uskrsnih blagdana u Hrvatskoj. Ukupno između 1800 i 2000 tona svinjskog mesa, a ovog uskrsa sve je to 15 do 20 posto skuplje nego lani. Oni dubljeg džepa priušte si janjetinu. Za ove blagdane ode i do 500 tona. Ali otišle su cijene gore i ovoj deliciji, i to 10 posto.

"Mislim da su cijene otišle ono u nebesa od janjetina pa nadalje", smatra Tomislav iz Rijeke.

"Janjetina je 90 kuna, nije baš jeftino, ali to je jednom u godini pa se da", kaže Dragica iz Rijeke.

Stanje na terenu potvrđuje i statistika. Inflacija je u ožujku iznosila 7,3 posto. Najviše je poskupio prijevoz 14,4 posto, pa energija više od 13, a 10,8 posto poskupjela je hrana te bezalkoholna pića, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Vjekoslav Đaić.

Kaos na cestama: Građani obavljaju posljednju kupovinu pred blagdanski vikend

"Potrošnja će biti nešto skučenija, ali ne značajno. Ljudi su zapravo s jedne strane jedva dočekali da se smanji taj pritisak COVID-a da se mogu više podružiti", kaže Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Tijekom uskrsnih blagdana potroši se čak 20 do 25 milijuna komada jaja. Baš kao i drugi i ovog proizvođača poznatih bijelih jaja iz Donje Stubice pritišče rast troškova proizvodnje pa i jaja poskupljuju.

Kad se podijeli s brojem stanovnika ispadne da svaki čovjek pojede 6 jaja tijekom blagdana.

Radno vrijeme trgovina za Uskrs: Pogledajte kad možete u kupovinu tijekom blagdana

"Pojedemo kolko nam se jede, ali pitajte zašto u trgovinama mijenjaju cijene na dnevnoj bazi. Zašto se cijene stalno mijenjaju s obzirom da se zna da je niži PDV", pita se Nina iz Zagreba.

Dok su jaja, ali i meso, koji se ovih dana potroše, više od 90 posto domaće proizvodnje, povrće - od mladog luka, rotkvice do salate puterice na police stiže iz susjedne Italije.

Rekordna potrošnja

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš posjetio je APIS gdje se prati svaki fiskalizirani račun. Izvijestio je kako se u petak najviše trošilo prijepodne između 9 i 11 sati, a o više detalja je razgovarao s ravnateljem Porezne uprave Božidarom Kutlešom.

Jučer je potrošeno 830 milijuna kuna, a bilo je 7,9 milijuna računa. "To je rekordan iznos u preduskršnje vrijeme u zadnjih pet godina, odnosno, od kad fiskalizacija postoji", rekao je Kutleša.

U usporedbi s predpandemijskom 2019. godinom potrošnja je veća za 2 posto, a broj računa je veći za 22 posto, rekao je ravnatelj. U odnosu na 2021. godinu broj računa je veći za 17 posto, a iznos je veći za čak 37 posto, no Kutleša naglašava da su prošle godine u ovo vrijeme na snazi bile ograničavajuće epidemiološke mjere.

Državni zavod za statistiku je objavio kako je inflacija u ožujku skočila na 7,3 posto. Goleš je pitao Kutlešu osjeća li se ta inflacija. "Broj računa zapravo je isti, no iznos računa je veći. On je veći za 22 posto, tu je vidljiv porast cijena proizvoda", rekao je ravnatelj.

Za Uskrs i vikend najavljen pojačan nadzor prometa: Policija uputila apel mladim vozačima i roditeljima

Prošli vikend imali smo veliko ublažavanje mjera, ponajviše su to osjetili ugostitelji i noćni klubovi, ima li tu nekog pomaka, pitao je reporter. Kutleša kaže kako se i to uspoređuje s 2019. godinom kad je bilo više računa, 9 posto u odnosu na ovu godinu, no iznos računa ove godine je veći za 30 posto.

Goleš je još pitao i osjeća li se da počinje turistička sezona. "Prve naznake jesu tu s obzirom na ove iznose računa, no to je prekratak rok da bi se moglo donijeti značajnije ocjene", rekao je Kutleša.

Na Uskrs većina trgovna ne radi, u ponedjeljak jedne rade skraćeno, druge ne rade, a treće rade normalno, bilo je danas i gužve u prometu puni se proračun i cestarima, zaključio je reporter.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr