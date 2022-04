U petak ujutro još će uvijek biti posvuda sunčano vrijeme, uz mjestimičnu naoblaku. Najniža temperatura koju možemo očekivati kretat će se između 3 i 6 celzijevih stupnjeva na kopnu, a na obali između 10 i 12. Puhat će slab vjetar, na kopnu sjeverac, a na moru burin.

I u petak će biti lijepo vrijeme kao i danas, ali samo jedan dio dana. U prognozi Dnevnika Nove TV, meteorolog Nikola Vikić Topić, navodi kako će se sunčano i toplo vrijeme posljednjih nekoliko dana nastaviti i u petak ujutro. Što se središnje Hrvatske tiče, u početku dana će biti sunčano i toplo, sa temperaturom od oko 24 celzijeva stupnja, ali brzo nakon podneva zapuhati će umjeren sjeverac.

Kasnije poslijepodne možemo očekivati prolaznu kišu i pokoji pljusak, osobito na sjeveru, u Zagorju, Međimurju i Podravini, a s tom kišom pasti će i temperatura.

U Slavoniji će isto tako na početku dana biti sunčano, da bi postepeno naoblačenje stilo popodne, sa sjeverozapada. Kasno poslijepodne i navečer moguća je kiša, ponajprije duž Podravine. Zapuhat će umjeren sjeverac, a temperatura zraka će se kretati oko ugodnih 24 stupnja.

Sunčano i toplo ostaje u Istri, na Kvarneru te u gorju, uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab maestral, a temperatura će se kretati između 20 i 23 celzijeva stupnja. Oko 22 sata i kasno navečer može se očekivati bura, koja će u noći sa petka na subotu jačati na jaku i olujnu.

U Dalmaciji će i ostatak dana biti sunčan i topao, samo uz blagu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će rasti do nekakvih 21 ili 22 stupnja, u unutrašnjosti i do 24. Bura će stići u Dalmaciju tek u subotu ujutro.

Što očekivati u idućih nekoliko dana?

U subotu će na kopnu biti prilično vjetrovito i hladno. U Gorskom kotaru i Lici može se očekivati malo kiše, u ostalim područjima biti će uglavnom suho. Temperatura će ići do 16 stupnjeva celzijusa. U nedjelju i ponedjeljak možemo očekivati više sunca, ali i hladniju temperaturu zraka, koja će se ujutro kretati od 1 do 4 stupnja. Moguć je mraz, a u popodnevnim satima temperatura će rasti do 13 stupnjeva.

Na Jadranu će za vikend uglavnom biti sunčano vrijeme, ali vjetrovito i svježe. U subotu su na jugu mogući kraći i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, pa će i temperatura biti u padu. U subotu možemo očekivati temperaturu zraka od 22 stupnja, na Uskrs oko 17 stupnjeva, a u ponedjeljak oko 16. Nešto svježiji blagdanski dani su pred nama.

