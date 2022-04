Nove mjere najveću promjenu donose za industriju zabave, jer nakon više od dvije godine disko klubovima će biti dopušteno da rade cijelu noć. U jednom splitskom klubu bio je reporter Nove TV Ivan Kaštelan.

Kako na najnoviju odluku Nacionalnog stožera reagiraju ugostitelji, za Dnevnik je u četvrtak izvijestio reporter Nove TV Ivan Kaštelan.

On je kazao kako su ugostitelji oduševljeni jer mnogi od njih svoje klubove nisu otvorili od proljeća 2020. godine. Kaštelan je razgovarao sa Sarom Kužić, voditeljicom noćnog kluba.

"Ova je odluka više nego dobrodošla, bilo je uistinu krajnje vrijeme da netko skrene pažnju na nas i našu djelatnost“, kazala je Kužić te najavila kako će njezin klub za vikend ugostiti pjevačicu Vesnu Pisarović i koncertom proslaviti povratak.

Voditeljica kluba rekla je i kako se za vrijeme mjera bilo dosta teško navikavati se na promjene. Ljudi nisu bili oduševljeni radnim vremenom, pao je broj zainteresiranih gostiju, te večeri nisu bile ni približno slične onima kad se "partijalo", rekla je Kužić.

Na pitanje kojim dijelom mjera nisu zadovoljni, voditeljica splitskog kluba je odgovorila kako bi trebalo postojati regulacija radnog vremena između caffe-barova i noćnih klubova.

"Caffe-barovi su za vrijeme pandemije preuzeli našu ulogu i sada je rvijeme da se to radno vrijeme regulira kako noćni klubovi ne bi izgubili svoju svrhu", rekla je te dodala kako noć pripada noćnim klubovima, kao i da kafići ne bi trebali raditi do kasno.

U protekle dvije godine, kako je kazala Kužić, mnogo njezinih kolega je nažalost, moralo zatvoriti svoje poslovanje. Sami su se uspjeli izvući, čeka ih nova sezona.

Na pitanje kakav je bio odaziv ljudi na partije do ponoći, gošća Dnevnika je kazala kako je odaziv bio loš, jer se ljudima nije dalo dolaziti na tako kratak period. Također, postojao je i strah od zaraze.

Sami bi voljeli da ljudi malo prije krenu dolaziti kao što je to do sada bilo.

"Teško je govoriti o navikama ljudi. Naravno da to sada više neće biti dolazak u 20 ili 21, nego će se to pomaknuti, nadamo se da će to ipak biti 23, odnosno 23:30 sati“, zaključila je Sara Kužić te dodala kako će ipak bez COVID potvrda i dezinfekcije biti malo lakše.

