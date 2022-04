Reporter Dnevnika Nove TV pratio je stanje u prometu u Zagrebu i okolici. Kako je izvjestio - gužve su na Veliki petak u poslijepodnevnim satima - posvuda.

Gužve su na sve strane, izvjestio je Goleš. "Čini se svi su jedva dočekali kraj radnog tjedna i idu na produženi blagdanski vikend. Krcata je zagrebačka obilaznica u koloni se vozi uz stalno stajanje zbog više prometnih nesreća", rekao je.

Dodaje da se više desetaka minuta čeka se na ulaz na autocestu na Lučkom.

"HAK javlja kako je zbog prometne nesreće na 5. kilometru gužva, a pojačan je promet skroz do Bosiljeva. Gužve su i put Slavonije te na graničnim prijelazima s BiH i Srbijom što potvrđuje da su se gasterbajteri u većoj mjeri vratili", kazao je.

Počela sezona (lajvova s Lučkog)! Velike gužve na svim obilaznim pravcima oko Zagreba. @DNEVNIKhr pic.twitter.com/ZfysVDlZ8u — Dino Goleš (@dgoles) April 15, 2022

Iz HAK-a pojačan promet očekuju tjekom cijelog vikenda, a gužve i u gradovima poglavito kod šoping centara i trgovina.

Državni zavod za statistiku objavio podatke o inflaciji

"Mnogi tek sad obavljaju posljednju kupovinu za blagdanski stol. No ovaj Uskrs neće biti jeftin. Državni zavod za statistiku objavio je podatke o inflaciji. Najviše je poskupio promet i to za 14,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a hrani su cijene poraste za više od 10 posto. To su prosječni indeksi cijena, što znači da je pojedinim proizvodima cijena i više porasla", dodao je.

O tome koliko su građani potrošili za blagdane više detalja bit će u Dnevniku Nove TV kad će razgovarati s ravnateljem Porezne uprave o do sad fiskaliziranim računima.

"A kad smo još kod gužvi - za kraj jedina gužva koja ne bi trebala nikog nervirati je ona za blagdanskim stolom. No bude i tu svega, zato bili u prometu, trgovini ili za stolom - živce o klin i sretno, Uskrs se bliži!", poručio je Goleš.

