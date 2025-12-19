USKOK podigao optužnicu: Policajci odavali odvjetniku povjerljive MUP-ove podatke

Uskok je, nakon provedene istrage, podigao optužnicu protiv dvojice policajaca i supruge jednog od njih koji su zagrebačkom odvjetniku Ognjenu Krznariću odavali MUP-ove podatke o osobama koje su sudjelovale u prometnim nesrećama kako bi im ponudio svoje usluge.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestilo da su optužnicom, uz 50-godišnjeg Krznarića, obuhvaćeni 49-godišnji pomoćnik šefa smjene u Policijskoj postaji Virovitica, njegova 42-godišnja supruga i 41-godišnji policajac iz Policijske postaje Slatina. Tereti ih za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja i pomaganje u tom nedjelu.

Uskok sumnja da je Krznarić kao odvjetnik i član uprave odvjetničkog društva iz Zagreba koje se bavi zastupanjem stranaka u postupcima naknade šteta, od 26. ožujka do 24. rujna ove godine, zatražio od dvojice policajaca njemu nedostupne podatke iz Informacijskog sustava MUP-a o sudionicima nesreća i vrsti zadobivenih povreda.

Nakon što su pristali na Krznarićev zahtjev, dvojica policajaca su svakodnevno vršila uvide u MUP-ov sustav radi dobivanja osnovnih informacija o nesrećama, nakon čega su pristupala podacima iz osobnih evidencija.

Potom su dvojica policajaca, znajući da navedeni podaci nisu objavljivi te da Krznariću kao osobi izvan sustava MUP-a nije dozvoljen pristup takvim podacima, dostavljala odvjetniku tražene podatke preko 42-godišnje supruge prvookrivljenog policajca.

Nakon dobivanja podataka Krznarić je kontaktirao sa 180 osoba koje su sudjelovale u nesrećama ili članovima njihove obitelji nudeći im svoje odvjetničke usluge i zastupanje u postupku ostvarivanja prava na naknadu štete, uz isplatu provizije u određenom postotku od iznosa dobivenog na ime naknade štete.