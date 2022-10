Komentatorica i urednica redakcije vanjske politike Nove TV Ivana Petrović analizira sastanak Krimske platforme.

"Vidjet ćemo što će sutra pisati u završnoj Deklaraciji, ali od Krimske platforme možemo očekivati veliku potporu Ukrajini", izjavila je komentatorica i urednica redakcije vanjske politike Ivana Petrović analizirajući sastanak Krimske platforme.

Kaže kako ne voli izraz zapadni politički blok, jer ju podsjeća na govor iz 70-ih.

"Bit će velika potpora Ukrajini svih civiliziranih naroda koji Ukrajinu podržavaju, jedna od točaka će biti poštivanje međunarodnog prava i bit će nešto vezano uz sigurnosnu komponentu. Rat u Ukrajini je ipak jedan globalni sukob i iz dana u dan sve sviše eskalira i sve se više zemalja u njega uključuje.

Uvijek se sjetim trenutaka kad je anektiran Krim 2014. godine. Tada je bio Samit krimske platforme i cilj je bio vratiti Krim. Krim je anektiran nakon nereda na Majdanu. Podsjećam da se tada niti jedna zemlja od potpisnica Sporazuma, odnosno Memoranduma iz Budimpešte nije oglasila.

Što je značio taj Memorandum? Značio je da će Ukrajina poslati svoje nuklearno naoružanje u Moskvu, a da će zemlje potpisnice, Ukrajina, Rusija, SAD i Velika Britaniji, Ukrajini jačiti njezin teritorijalni integritet. No, tada se nije puno oglašavalo. Slušali smo samo floskule, tipa, pa evo nije to u redu...Reakcije su bile vrlo mlake i to je bio trenutak početka kovanja ovog rata", kazala je Petrović.

Na pitanje koja je važnost za Hrvatsku Krimske platforme, odgovara: "Hrvatska je danas u spot lightu. Pelosi je već razgovarala s Plenkovićem o energetici. SAD je bio jako zainteresiran za gradnju LNG terminala. Također su razgovarali o ruti preko Kaspijske regije do Tuske. To je projekt koji je već dosta star. Mislim da oni imaju viziju transporta američkog ukapljenog plina sa terminala u Grčkoj. Više je tu tema za razgovor.

Neki američki emisari su već bili u Zagrebu i razgovarali o tome. No, Amerikance buni disbalans i razrokost u politici između predsjednika i premijera. BiH je također jako bitna. Kada je Schmit napravio reformu meni je tu odmah bilo jasno da su tu Britanci i Amerikanci bili komunikacijski kanal. Jer su tog trenutka izdali priopćenje da to podržavaju. SAD se očigledno odlučio vratiti na Balkan i napraviti reda", kazala je.

Pelosi nasmijalo pitanje Hrvoja Krešića o njezinom idućem nenajavljenom letu: "Idem tamo gdje me pozovu"

Predsjednik Milanović danas da nije primio Nansy Pelosi.

"Milanović je nedavno primio potpredsjednicu Vijetnama, pa ne vidim razlog zašto ne bi primio Pelosi. Rekao je da je provjerio i da su Amerikanci paralelno u pripremi slali dopise Vladi i Uredu Predsjednika. Mislim da je ovo neki njegov inat. Šteta je što nije primio Pelosi, ako ništa drugo onda zbog Hrvata u BiH.

Pelosi nakon sastanka s Plenkovićem: "Vaše iskustvo iz rata može pomoći Ukrajincima i drugim žrtvama ruske agresije"

Mogao je iskoristiti tu priliku da priča s njom o tome. Točno je da ona još dugo neće biti na funkciji, jer idu izbori. No, ne vjerujem da će biti velikog zaokreta u američkoj politici prema Ukrajini, možda će biti nešto modificirati, ali neće biti velikog zaokreta", kazala je Petrović.

