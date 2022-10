Nakon što je Dragan Kovačević svjedočio na antikorupcijskom vijeću, nova uprava JANAF-a reagirala je promptno: u Dnevniku Nove TV optužili su ga da je nagomilao gubitke te da je cijelo vrijeme znao za plan slanja nafte preko JANAF-a u Mađarsku. On je, pak, pokazao da se ne misli braniti samo pred sudom.

Je li Dragan Kovačević cijelo vrijeme znao da se JANAF-ov sustav planira preinačiti kako bi se nafta iz Hrvatske mogla slati u Mađarsku, što je posljedično dovelo do zatvaranja sisačke rafinerije? Aktualna Uprava JANAF-a tvrdi da - jest.

"Ovdje imam i vjerodostojne zapisnike s poslovnih sastanaka u JANAF-u, apsolutne neistine je govorio Dragan Kovačević jer je on još od 2015. pokrenuo razgovore s menadžmentom Ine o izgradnji tog spoja", kazao je član Uprave JANAF-a Vladislav Veselica.



Dnevnik Nove TV je dobio uvid u zapisnike navedenih sastanaka između predstavnika JANAF-a i MOL-a.

Održala su se najmanje dva, 31. ožujka te 11. lipnja 2015. godine na kojima je prioritetna tema bila "Tehnička preinaka/prespoj u Sisku vezano na mogućnosti (...) za daljnji transport cjevovodnim sustavom JANAF-a".

Sam Kovačević nije bio ni na jednom sastanku, a za svog nekadašnjeg suradnika kaže da je zanimljiv i živopisan lik.



"Sigurno je dosta vjerodostojan i nikad ne laže, ali mu je jedna od najvažnijih karakteristika koju stavlja u CV to da je blizak prijatelj Andreja Plenkovića. Što se tiče samoga spoja, da, puno je bilo i planova i projekata i gradnje i razgradnje, ali nikada nije bio dovršen dok Plenković nije dao svoj blagoslov u formi famoznog memoranduma", kazao je u prilogu reportera Hrvoja Krešića.

Kovačević tvrdi da je žrtva političkog progona

Na pitanje novinara da komentira priopćenje Ine o zajedničkoj odluci vlasnika o gašenju rafinerije Sisak, a najveći vlasnici Ine su MOL i Republika Hrvatska, premijer Andrej Plenković je rekao samo da se radi o poslovnoj odluci Ine, te se okrenuo Draganu Kovačeviću.

"Ovdje imate čovjeka koji stavlja u funkciju svoj proces tako da na politički način uz pomoć oporbe nastoji srušiti Vladu, iznositi lažne teze u eter i biti instrument političkih oponenata Vlade. I sad su otišli ispod buže u podrumu, dolje negdje, u glib su otišli", navodi Plenković.



A Kovačević uporno tvrdi da je upravo on žrtva političkog progona.



"JANAF je u mojem mandatu ostvario prihod dva i pol puta veći u tih devet godina, dobit četiri puta veću te je investirao oko milijardu eura investicijskog kapaciteta. Ali, naravno da je za to zapravo zaslužan Vladislav Veselica, odnosno kako on to voli naglasiti i njegov intimni prijatelj Plenković, također", rekao je.

U jedno sumnje nema: prašina koja se digla oko Ine neće se spustiti tako skoro.

