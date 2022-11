U utorak nas čeka novo pogoršanje vremena. Snijega bi moglo biti i u nizinama.

Nakon kratkotrajnog predaha i prestanka padalina u ponedjeljak, u utorak nas, čini se, čeka nova borba s vremenom. DHMZ je objavio kartu upozorenja, na kojoj se dobar dio Hrvatske crveni.

Vrijeme će biti izuzetno opasno duž cijele obale. Osim zagrebačke regije, i za cijeli ostatak su upaljeni alarmi, no uglavnom žuti i narančasti, koji upozoravaju na potencijalno opasno i opasno vrijeme.

Prognoza prema njima glasi: "Oblačno, kišovito i vjetrovito".

Kiša će na Jadranu i u područjima uz njega biti povremeno obilna, a bit će i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok se najmanje kiše očekuje na istoku zemlje.

"U gorskim predjelima bit će susnježice i snijega koji su lokalno mogući i u nizinskom dijelu na zapadu zemlje. Puhat će umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu će prema večeri zapuhati bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu od 8 do 12, a najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu te od 12 do 17 °C duž obale", objasnili su na DHMZ-u.

