Nakon dana odmora od kiše, nova je već pred vratima, ali ovog puta praćena i olujnim vjetrom. Vremenska prognoza pokazuje da nam stižu izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilne oborine, prije svega na Jadran i u predjele uz Jadran. Vrijeme će stoga u utorak biti potencijalno opasno.

DHMZ je izdao niz upozorenja koja se tiču vremena tijekom noći s ponedjeljka na utorak i u utorak tijekom dana. U prvom tu je redu olujno, na udare orkansko i nesvakidašnje jugo zbog kojeg na moru može biti plavljenja riva, zajedno s lokalno izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom te obilnom kišom.

Moguće su bujične i urbane poplave, upozorenja stoje za karlovačko područje, gorske krajeve i cijeli Jadran i predjele uz Jadran. Velika količina oborina sasvim sigurno odrazit će se i na vodostaje rijeka. No fokus je za sad nekako u prvom redu na olujnom jugu.

❗️Izdano crveno upozorenje za cijelo priobalje

Već u prvim jutarnjim satima na cijelom Jadranu može biti obilnijih oborina te izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. DHMZ je izdao niz upozorenja. Crvena, najviša razina stoji zbog olujnog, na udare orkanskog juga koje će biti najjače na sjevernom i srednjem dijelu. Uz to, tijekom dana u gorju, na Jadranu te u predjelima uz Jadran lokalno može pasti i stotinjak litara kiše po četvornom metru.

U unutrašnjosti će jutro biti nešto mirnije, no do sredine dana kiša će se proširiti na veći dio zemlje. Jutarnja temperatura na kopnu će iznositi od -2 do tri, a na moru uglavnom između 8 i 12 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti kišovito. Zapuhat će istočni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti od četiri do sedam stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji će biti kiše, ali i vjetra, osobito poslijepodne kad iz smjera istoka i jugoistoka na udare može biti olujan. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko devet stupnjeva.

Olujno jugo će prema večeri na sjevernom Jadrana okrenuti na jaku buru. Na moru će i dalje padati kiša, a bit će i pljuskova i grmljavine. U gorju će doći do postupnog prelaska kiše u susnježicu i snijeg. Temperatura će moru iznositi oko 13, sedam u Lici, a svega jedan stupanj bit će u Gorskom kotaru.

U Dalmaciji će cijeli dan biti kiše, mjestimice obilne, a veći dio dana puhat će jako, olujno pa i orkansko jugo. Inače, treći kvadrant ruže vjetrova, od juga prema zapadu, često se naziva i grobnicom brodova jer su mnogi još od Antike do danas nastradali u dalmatinskim uvalama i kanalima otvorenim prema zapadu upravo za ovakvog vremena. U svakom slučaju, držite se obale, savjetovao je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja. Temperatura će u Dalmaciji iznositi oko 16-17 stupnjeva, a hladnije će biti u zaleđu.

Nakon ovog vremenskog kaosa, u srijedu se u kopnenim krajevima očekuje postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake, počevši od zapada. Četvrtak i petak potom nose stabilnije i sunčanije vrijeme, na kopnu ujutro mjestimice s maglom i slabim mrazom. Jutra će biti hladnija, a danju će krajem tjedna biti malo toplije nego u utorak i srijedu.

Na Jadranu će u srijedu doći do postupnog prestanka kiše i smanjenja naoblake, počevši sa sjevera, no do kraja dana vrijeme će se proljepšati i na jugu. Potom će biti barem djelomice sunčano. Na većem dijelu Jadrana u srijedu će puhati sjeverozapadnjak, a od četvrtka i bura. Temperatura se neće značajnije mijenjati, tek će jutra na moru uz buru prema vikendu biti malo svježija.

