Umirovljenicima je najteže jer već mjesecima spajaju kraj s krajem i boje se kako će pregurati svaki idući mjesec. Sindikat i Matica umirovljenika Vladi su poslali otvoreno pismo sa svojim zahtjevima kako zimu ne bi dočekali gladni i smrznuti. Dino Goleš proveo je dan s njima.

Čak tri od četiri umirovljenika žive ispod granice siromaštva. Alarmantno, a inflacija taj obruč još stišće.

"Ne možemo si priuštiti more, ne možemo si priuštiti izlete, društveni život. Makar si stariji, društvo te itekako podiže da ne otupiš", kazala je umirovljenica Ljerka novinaru Dini Golešu.



Očekuju i gore. Andrija u svom stanu u Novom Zagrebu živi 50 godina. Najave o poskupljenjima nerado sluša jer tvrdi da već sad plaća najskuplje režije u životu.

"Dobio sam struju 100 posto skuplju, a grijanje... kako će biti, to toplana određuje. Mirovina moja kakva je takva je - to podmirujem. Ne kupujem sebi ništa od odjeće, obuće. Hranu što kupim to nekad skuham", priznaje Andrija.



Prosječna mirovina u Europskoj uniji je oko 1200 eura, kod nas tek 385. Još je gore da je to samo 35 posto prosječne plaće, a najnovije usklađivanje mirovina tri puta je manje od stvarne inflacije. Zato zlatna dob danas redovito prati akcije u lecima supermarketa i živi na rate.

"Nekad ih nismo zamjećivali u hodnicima zgrada, a sada ih jedva čekamo da vidimo šta je povoljnije bolje i tako", tvrdi Marijan.

Matica i sindikat umirovljenika u petak su Vladi poslali pismo s četiri zahtjeva.

Traže trajno povećanje mirovina od 10 posto, promjenu indeksa usklađivanja mirovina, energetske vaučere od 400 kuna za one s mirovinom manjom od 1500 kuna i 200 kuna za one s mirovinom do 4000 kuna te dodak na mirovine od 400 do 1200 kuna ovisno o visini mirovine.

"Vidimo danas da je opet BDP u drugom tromjesečnu dobro rastao, više od sedam posto. Mislim da je konačno red da se pomogne najsiromašnijem dijelu stanovništva a to su umirovljenici i starije osobe", ističe glavni tajnik Sindikata umirovljenika Igor Knežević za Dnevnik Nove TV.



Iz stranke umirovljenika slažu se da treba mijenjati usklađivanje mirovina jer uvijek oni koji imaju najmanje najmanje i dobiju.

Cijene stanova u Europi odletjele u nebo: Pogledajte koliko košta kvadrat u jednom od omiljenih gradova za Hrvate

Šok za korisnike: Računi za plin skaču za 450 posto!

"Njima moramo pomoći, ali na odgovarajući način, svakomjesečno, stalno. Podvući i reći - ovo je crta ispod koje ne smije živjeti ne samo niti jedan naš umirovljenik, nego niti jedan naš građanin", jasan je predsjednik HSU-a Silvano Hrelja.



Da je situacija teška, dokazuje i to što se od početka godine - svaki mjesec od 500 do 1100 novih umirovljenika vraća na posao na pola radnog vremena. Trenutno ih radi 23.775. To je grad veličine Vukovara.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr