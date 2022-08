Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič razgovarao je s Pavlom Matošićem iz Sindikata Brodosplit.

Brodosplit je na putu prema stečaju. Neizvjesno je hoće li splitski škver u tim okolnostima završiti preostala četiri obalna ophodna broda ili će gradnju preuzeti netko drugi. Ministar obrane Mario Banožić tvrdi kako se MORH osigurao, te da su vojni brodovi bez obzira na ishod u vlasništvu države. Pozivajući se na obveze iz ugovora, nije želio reći točan iznos i koliko je do sada za ove brodove plaćeno Tomislavu Debeljaku. Naručeni su prije osam godina, a ugovor je težak oko 400 milijuna kuna.

Pavle Matošić iz Sindikata Brodoslit rekao je kako je škver sada spao na svega nekoliko stotina ljudi, nisu dobili ni plaće. Firme koje su otišle u stečaj dobivale su plaće od Državne agencije za zaštitu radničkih potraživanja, no ta je mogućnost potrošena.

"Kako dalje, to ćemo tek sada vidjeti", rekao je Matošić te dodao kako u škver ljudi ne dolaze, poslani su na čekanje i godišnji odmor, tako da je praktički prazan. Samo su one nužne službe u škveru. Čuva se, ali se ništa ne proizvodi, trenutno se ne radi ništa.

Teško je procijeniti koliko je plaća Brodosplit ostao dužan radnicima, jer nisu sve firme išle u istom trenutku u stečaj.

"Kad se priča sa stečajem počela pojavljivati, počelo se konzumirati to pravo. Mislim da su sve firme koje su u stečaju iskoristile to pravo.

Radnici su nezadovoljni, nisu im plaćeni računi, ni krediti, a sada počinje i škola. Njih nije briga za ove detalje koji je brod dogovoren, interesira ih samo da dobiju svoje plaće, da mogu normalno živjeti", pojasnio je Matošić te dodao da više nema potrebe davati otkaze u škveru, jer ljudi sami odlaze, trbuhom za kruhom.

Nedavno je potpisan ugovor za gradnju broda vrijedan milijardu i pol dolara. Na pitanje tko će to raditi, sindikalni predstavnik je rekao da mu to zvuči prebajkovito.

"Radi se o značajnom novcu. Ima li taj brod svoju projektnu dokumentaciju, ili to treba tek nacrtati, tko će to financirati, hoće li država izdavati jamstva….sve su to pitanja koje stoje otvorena", naglasio je Matošić te dodao kako je škver prilično ranjen u smislu kadrovske devastacije i neće biti baš lako okupiti ljude.

Na Trgovačkom sudu donesena je odluka da s prekine predstečajni postupak i pokrene stečaj. Na tu odluku suda je uložena žalba.

Na pitanje kakva su očekivanja od države, predstavnik radnika odgovorio je kako bi trebalo pitati odgovorne zašto je do ovoga došlo.

"Netko je Debeljaku omogućio te stvari. Tu se cijelo vrijeme povlači mantra o neophodnoj privatizaciji. Privatizacija je bila model po kojem se restrukturiralo brodogradilište, nije ga bilo nužno privatizirati. Debeljak je imao deset godina da škver revitalizira", zaključio je gost Dnevnika Nove TV.

