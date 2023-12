"Mislila sam da se šali!": Ovi umirovljenici donirali su ogromne iznose, neki od njih sve i ponovili

Prije godinu i pol Dnevnik NOVE TV u emisiji Bolja Hrvatska ispričao priču o umirovljenicima koji su donirali nevjerojatne iznose, a sada su ih ponovo posjetili da vide kako se njihov novac utrošio. No, i ovoga puta umirovljenici su oduševili - novim donacijama.

Marisa Sciolis Škrapić umirovljena je liječnica. Gradu Rovinju donirala je 4 milijuna kuna koje je zaradio njezin sin inženjer Dino Škrapić koji je, nažalost, 2010. preminuo. Novac koji je donirala utrošen je na izgradnju Centra za mlade. Ukupna vrijednost projekta je više od 1,3 milijuna eura i njezin novac bio je od velike pomoći.

"Drugih nemam, možda da imam druge djece ne bih to napravila, ali nemam nikoga", objasnila je gospođa Marisa zašto je svoj novac donirala za mlade.

Još jedna velikodušna donacija stigla je ambulanti u Lupoglavu kojoj je Milan Grozić prošle godine kupio aparat za ultrazvuk. Ove godine donirao je još 101 tisuću kuna, odnosno oko 13,5 tisuća eura.

"Odlučio sam! Krajem prošle godine snimio sam svoju financijsku situaciju i zaključio da mogu još donirati stotinjak tisuća ovoj ambulanti jer to je moja općina", rekao je Grozić.

Milan Grozić, umirovljenik Foto: DNEVNIK.hr

"Mislila sam da se šali, doslovce jesam! - A kada ono ... - A kad ono idemo opet u razmatranje što ćemo napraviti", ispričala je Marina Lovrinić, glavna sestra i voditeljica ispostave Pazin.

Tim su novcem kupili holter za 24-satno mjerenje krvnog tlaka, spirometar i uređaj za otkrivanje periferne arterijske bolesti. Da se ne čeka dugo, Milan se izravno obratio dobavljačima i još uspio ispregovarati nižu cijenu. Ukupno je istarskim domovima donirao oko 40 tisuća eura.

To mu je, kaže, omogućio dobar posao jer godinama je bio na rukovodećim pozicijama u osiguravateljskom društvu. Ako se zbroje sve donacije, ukupno je zdravstvenom sustavu dao oko 80 tisuća eura.

"To sigurno čovjeku čini veselje. Naravno, svaki je čovjek zadovoljan kad nešto humano učini", komentirao je Milan Grozić.

Još jedan humanitarac, Vjekoslav Šubić, nažalost je preminuo. Ali je njegova ušteđevina olakšala živote mladim ljudima. Donirao je novac zakladi prve gimnazije Akica. Time je stipendirana i Matija Ladović iz Samobora koja u Varaždinu studira Multimediju.

"Puno mi znači to što nisam morala sad prvu godinu raditi kad sam došla u novi grad i tek sam krenula s faksom, nego sam se mogla prilagoditi više toj novoj okolini. Naravno da sam im vrlo zahvalna i mislim da je to što su oni napravili vrijedno pohvale i nadam se da je to njima pružilo nekakvo zadovoljstvo i sreću u životu isto kao što je pomoglo nama studentima i olakšalo nam život.", rekla je studentica Matija.

