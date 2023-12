Pljušte reakcije na prozivku predsjednika: "To samo pokazuje koliki je njihov strah"

Predsjednik Republike Zoran Milanović tradicionalnu božićnu čestitku iskoristio je kako bi otvoreno prozvao Vladu za korupciju. Premijer i ministri, nakon božićne mise, nisu mu ostali dužni.

"Ali, gotovo svima nama, uvjeren sam, posebno i najviše smetaju nepravda i nejednakost pred zakonima i institucijama države. Raširena korupcija i zlouporaba javnog novca poprimili su takve razmjere da se ta pošast ne može prešutjeti ni u ovo blagdansko vrijeme. Pred tom činjenicom nitko ne smije zatvarati oči i siguran sam kako baš to – korupcija, pogodovanje i nepravda – najviše stvaraju nezadovoljstvo kod hrvatskih ljudi", napisao je u čestitci Zoran Milanović.

Pročitajte i ovo Iznenađeni? Slažete li se s predsjednikovim tvrdnjama o korupciji? Pogledajte kako ste glasali u anketi Dnevnika Nove TV

Pročitajte i ovo Kaos u Beogradu VIDEO Prosvjednici prozvali Vučića: "Iza nas je zid, a ispred kordon policije. Večeras smo ovdje mirno, ali to neće biti zauvijek"



Na Badnjak je reagirao glasnogovornik Vlade, a u ponedjeljak svi oni koji su se osjetili prozvanima.

"Bit će dana za komentare, danas nije taj dan...", rekao je premijer Andrej Plenković.

"Trebalo bi izbjegavati takve vrste poruka koje je poslao predsjednik Milanović, očito ima puno vremena i nema nikakvih aktivnosti", smatra ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Pročitajte i ovo Je li bio pijan? Fuchs će se ispričati profesoru koji se potukao s učenikom, ali pod jednim uvjetom: "Alkoholizam je nešto najstrašnije"



"Pa ja obično i drugi ljudi čestitaju i ne otvaraju neke svađe, to je neki novi standard, čestitke su trenuci i Božić je trenutak kad dijelite pozitivne emocije s drugim ljudima tako da ne mislim odgovarati nikom pa ni predsjedniku Republike. Bit će dana za političke prijepore", komentirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Pročitajte i ovo Dolina lutaka Djeca u školi, čovjek peca, radnici na cesti... Sve se čini normalno, ali priča koju skriva najjezivije mjesto na svijetu je pretužna



Ali na kritike, koje su ih očito ipak pogodile, stiže i odgovor.



"Nema nikoga tko je izuzet od progona pravosudnih tijela. Borbe protiv korupcije ima samo ako ima slučajeva, a imate razdoblja da nema slučajeva. Kako znate da se netko borio protiv korupcije? Ovo je i dokaz da se borimo sve što smo radili u našem mandatu i to potvrđuje i puno više nego u nečijim drugim mandatima", rekao je Andrej Plenković.

S njim se složio i Davor Božinović koji misli da se nikad nije više procesuiralo.

"Samo pogledajte objave i statistike i DORH-a i policije. I bit će vam sve jasno", zaključio je.

Pročitajte i ovo Pjesma za mir Riječki nadbiskup na božićnoj misi govorio o važnosti pjesme, spominjao i Woodstock: "Nemojmo se olako odricati svoje tradicije, ali..."

Pročitajte i ovo Premijer uvjerava Plenković: "Nikad nije bilo više borbe protiv korupcije nego što je to pokazano u našem mandatu''

Javio se i prozvani Most.



"Vidio sam da je jučer Marko Milić odgovarajući na čestitku predsjednika Republike ponovno lažno optužio i napao Most. To samo pokazuje koliki je njihov strah od Mosta i našeg razotkrivanja njihove korupcije", rekao je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.



Primirja na relaciji Pantovčak - Gornji Grad za Božić nije bilo, a tek nam ostaje vidjeti što će nam donijeti nova, superizborna godina.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.