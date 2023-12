Dječak (6) krenuo u posjet baki, sletio 260 kilometara dalje: "Imala sam dokaz da se prijavio na let"

Dijete bez pratnje pogrešno je ukrcano na let za Orlando, na svome putu od Philadephije do Fort Myersa, gradova udaljenih oko 260 km, izvijestio je glasnogovornik avionske tvrtke Spirit Airlines.

Tvrtka nije otkrila nikakve dodatne informacije o djetetu ili o tome kako je do pogreške uopće došlo. Izvijestili su da je u tijeku unutarnja istraga.

"Dijete je cijelo vrijeme bilo pod nazorom službenka Spirit tima i čim smo primijetili pogrešku, stupili smo u kontakt s obitelji djeteta kako bismo ih ponovo spojili.", rekao je glasnogovornik.

Američki mediji uspjeli su otkriti da se radi o šestogodišnjem dječaku koji je prvi puta letio avionom. Išao je posjetiti baku.

"Rekli su mi da se on nije ukrcao u avion na što sam rekla da to nije moguće jer sam imala dokaz o tome da se prijavio za let", rekla je baka dječaka, a prenio CBS News.

"Otrčala sam u avion u pitala stjuardesu gdje je moj unuk. Stjuardesa je mislila da su mi ga predali u Philadelphiji", ispričala je uznemirena baka.

Avion komapnije Spirit Airlines (Foto: twitter/x)

Kasnije je otkriveno da je dječak sletio u Orlando, otkud je nazvao svoju baku. Njegove stvari dospijele su do Fort Myersa.

Osoblje Spirit Airlinesa ispričalo se zbog incidenta, no obitelj dječaka želi dobiti odgovore na to kako se nešto ovakvo dogodilo. "Je li ga stjuardesa, nakon što ga je mama predala sa svom papirologijom, ostavila samoga?, pita se baka.

Nije prvi put

Maloljetnici bez pratnje i prije su se gubili tijekom međunarodnih letova. Tako je jedan dječak 2019. godine sletio u Njemačku, a trebao je stići u Švedsku. 2009. dvije djevojčice od osam i deset godina također su stavljene na pogrešan let. Continental Express tada je incident opravdao "neporazumom među osobljem".