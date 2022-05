Umirovljeni general pukovnik Slavko Barić razgovarao je s reporterkom Ivanom Pezo Moskaljov u Dnevniku Nove TV o Hrvatu kojeg su u Ukrajini zarobili Rusi.

Tiha diplomacija može pomoći u spašavanju Hrvata, kazao je Barić. "U svakom slučaju tiha diplomacija je ono što može pomoći da se zna gdje je zarobljen, da se utvrdi njegovo stanje i da se pokuša na svaki način doći do njega i pomoći mu da se oslobodi iz zatvora."

Smatra i da će Rusi poštovati konvencije, čim su javno objavili da ga drže u zarobljeništvu. "Čim su oni objavili da ga drže u zarobljeništvu, samim time znači da priznaju da će poštovati sve konvencije vezane o pravu zarobljenika, što znači mogućnost kontaktiranja druge strane", dodao je.

Zarobljeni Hrvat poslao je poruku obitelji da je dobro i da nije gladan.

"Upravo su htjeli pokazati da unatoč tome što se radi o neprijateljskom vojniku, spremni su poduzeti mjere da se prema svijetu pokaže da oni poštuju konvencije, prava", rekao je Barić.

Pitanje je imaju li hrvatski objaviještajci podatke s terena o njegovom zarobljavanju, a umirovljeni general pukovnik na to je odgovorio: "Nisam siguran, međutim postoji suradnja naših obavještajnih službi s drugim obavještajnim službama i siguran sam da postoji međusobna razmjena jer mi nemamo obavještajaca na terenu i oslonjeni smo na rad drugih službi na terenu."

Od drugih oblika odmazde ne bi trebali strahovati, naglasio je. "U ovom trenutku ne vjerujem da trebamo strahovati od nekakve vojne odmazde. Ono što možemo vidjeti, što će se događati na području ekonomije, financija i svega što je Rusija pod embargom i što bi poslije rata bilo interesantno da surađujemo s Rusijom."

Rusija u ponedjeljak, 9. svibnja, obilježava Dan pobjede.

"Mislim da Putin ima strategiju da jasno pošalje poruku Zapadu da sve vrijednosti iz završetka Drugog svjetskog rata i antifašizma, borbe u koju su Rusi uložili 27 milijuna života, da Rusija stoji iza tih civilizacijskih tekovina pa i pod cijenu uporabe naoružanja i vojne opreme. U krajnjem slučaju, on je govorio da je nacizam u Ukrajini izuzetno velik i da zbog toga treba ratovati. To je ta poruka za koju očekujem da jasno poruči Zapadu, da su Rusi ostali na pravoj strani povijesti, da Zapad čini velike probleme Rusiji koja bi to vojno puno brže i jednostavnije napravila", rekao je Barić.

Vjeruje i da Putin ne skriva nikakav adut u rukavu.

"Mislim da ne, on ne bi čuvao nikakav tajni adut u rukavu, da neće ići za time da proglasi ratno stanje i rat s Ukrajinom, da neće ići na opću mobilizaciju. Što znači da će ruske snage izvršiti svoj cilj do kraja - zauzeti ova područja. Mariupolj je nešto s čime će se sigurno pohvaliti, kao i s time da je u jednom dijelu Ukrajine napredovao, a da će do izvjesnog vremena pokušati zaokružiti svoj revidirani cilj u dvije pokrajine", zaključio je.

