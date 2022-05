U tijeku je 74. dan ruske agresije na Ukrajinu. Sve žene, djeca i starije osobe su evakuirane iz čeličane Azovstal. Predsjednik ruske Dume u subotu je optužio Washington za koordinaciju vojnih operacija u Ukrajini, za koje je rekao da predstavljaju izravnu umiješanost SAD-a u vojnu akciju protiv Rusije.

8:39 Svi civili evakuirani su iz čeličane Azovstal u Mariupolju, objavile su ukrajinska i ruska strana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je iz tvornice spašeno 300 civila, dok je rusko ministarstvo obrane objavilo da je u tri dana evakuirana 51 osoba, javlja BBC.

8:10 Strahuje se da je 60 ljudi poginulo u zračnom napadu na školu u regiji Luhansk. U skloništu u školi nalazilo se oko 90 ljudi, rekao je Segej Haidai, šef regionalne vojne administracije Luhanska, dodajući da je 30 ljudi izvučeno iz ruševina. Od toga ih je sedam ranjeno, rekao je. U ruševinama su zasad nađena dva tijela, objavio je jutros Haidai, dodavši da je "vjerojatno da je svih ostalih 60 ljudi pod ruševinama mrtvo".

8:00 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je preko 200 lokacija ukrajinske kulturne baštine uništeno u posljednjih 2 i pol mjeseca od početka ruske invazije na tu zemlju.

"Do 7. svibnja, ruska je vojska uništila ili oštetila preko 200 lokacija kulturne baštine", kazao je u videopriopćenju u subotu u Kijevu.

Među njima je i muzej ukrajinskog pjesnika i filozofa Grigorija Skovorode u Harkivskoj oblasti koji je noć prije pogođen raketom, rekao je Zelenski.

"Svakog dana ovog rata ruska vojska radi nešto što me ostavlja bez riječi. A onda sljedeći dan učini nešto drugo zbog čega se opet osjećate isto", rekao je Zelenski u kasnonoćnom obraćanju.

"Ciljani napadi na muzeje - čak ni teroristi ne bi pomislili na to. Ali to je vojska protiv koje se borimo", rekao je.

7:31 Čečenski vođa Ramzan Kadirov u nedjelju je rekao da su njegovi vojnici preuzeli kontrolu nad većinom istočnog ukrajinskog grada Popasna, dok su ukrajinski dužnosnici rekli da se britka za istočni grad još vodi.

"Borci čečenskih specijalnih snaga stavili su većinu Popasne pod kontrolu", napisao je Kadirov koji je nerijetko sebe opisivao kao "pješačkog vojnika" ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Glavne ulice i središnji dijelovi grada potpuno su očišćeni", napisao je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Reuters nije uspio neovisno provjeriti izvješća.

Iz Ukrajine nije bilo trenutnog odgovora, no u subotu navečer savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog Aleksij Arestovič rekao je da se nastavljaju teške borbe za grad.

"Bitka za Popasnu je u tijeku. Ruski propagandisti radosno su izvijestili da su je već zauzeli, ali nije baš tako. Ovo je, samo ovog tjedna, njihova 117. tvrdnja o 'hvatanju Popasne'", rekao je Arestovič.

Guverner regije Luhansk Serhij Gajdaj rekao je u subotu da ukrajinske snage još uvijek kontroliraju to područje. "Situacija je vrlo teška, ali pod kontrolom", rekao je Gajdaj.

Dodao je da čečenski vojnici nisu sudjelovali u borbama, već su pljačkali i snimali video zapise.

7:30 Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je više od 300 civila spašeno u prvoj fazi evakuacije iz čeličane Azovstal u Mariupolju.

Sljedeća faza bit će evakuacija ranjenika i medicinara, rekao je, dodajući da se vlasti za to pripremaju.

Iako su sve žene, djeca i starije osobe evakuirani iz čeličane Azovstal, još uvijek je nejasno koliko je boraca ostalo u tvornici.

Borci su inzistirali da se neće predati, ali dužnosnici strahuju da će biti izloženi pojačanom napadu u narednim danima dok Rusija pokušava zauzeti posljednje preostalo uporište u Mariupolju na vrijeme za proslavu Dana pobjede u zemlji 9. svibnja.

Michael McFaul, bivši američki veleposlanik u Rusiji dok je Barack Obama bio američki predsjednik, pozvao je diplomate u Moskvi da izbjegavaju proslavu Dana pobjede 9. svibnja.

McFaul je rekao da bilo koji veleposlanik koji se protivi "aneksiji, imperijalizmu i Putinovoj užasnoj, neopravdanoj invaziji na Ukrajinu" ne bi trebao prisustvovati paradi na Crvenom trgu planiranoj za ponedjeljak.

