Ako u Hrvatskoj radnicima želite podijeliti dionice svoje tvrtke, oni će na to platiti golem porez. U drugim zemljama praksa je potpuno drugačija, a manji porezi privlače i više investicija.

Godina se privodi kraju, a djelatnike treba nagraditi za dobre ovogodišnje rezultate. Tomislav Car, čija tvrtka posluje i u Hrvatskoj i u Americi, razmišljao je o tome da im podijeli dionice i na taj način ih uključi i u vlasničku strukturu.

Na tu opciju možda će se odlučiti u Americi, ali ne i u Hrvatskoj. Jer radnik ili menadžer kojem pokloni dionicu, na nju će platiti poreza ukupno čak 93 posto.

"U Hrvatskoj za sve što mijenjate u vlasničkoj strukturi morate ići na sudski registar, raditi kapitalizaciju. Dosta je to komplicirano, mora se mijenjati društveni ugovor. To je neka totalno druga priča nego tamo gdje to prodaš kao da si prodao auto", kaže Car.

U Hrvatskoj se na dodjelu dionica gleda kao na isplatu drugog dohotka. Na to idu i dodatna opterećenja.

"U trenutku kada dobijete dionice, bez da ste ostvarili ikakav kapitalni dobitak ili dividendu, odmah morate platiti sve poreze i doprinose, prijaviti Poreznoj upravi, i naravno na kraju godine obračunati konačan obračun poreza na dohodak. To je razlog zašto velik broj ljudi to ne koristi", kaže Andrea Doko Jelušić iz Američke gospodarske komore.

Za razliku od Hrvatske, druge zemlje imaju daleko manji porez na dionice. U Slovačkoj on iznosi 35 posto, Mađarskoj 30, Sloveniji 25, Rumunjskoj 16, a u Poljskoj 14 posto. U Mađarskoj je ovaj porez nedavno iznosio 98 posto, pa je nakon tužbe Europskom sudu za ljudska prava ekspresno smanjen. Manje porezno opterećenje u konačnici je i pravi magnet za investitore.

"Poljska je poznata kao zemlja koja je privukla najviše stranih investicija. I ne samo to, nego imaju i velik broj regionalnih središta, što onda znači i kvalitetnih radnih mjesta", kaže Doko Jelušić.

Unatoč visokom poreznom opterećenju, na podjelu dionica nedavno se u Hrvatskoj odlučila Atlantic Grupa. Menadžment i zaposlenici dobili su 404 dionice.

"Posljedično radnici počinju sudjelovati i u vlasničkom poduzetničkom riziku poslovanja kompanije, što je uloga dijametralno različita od samog radnog odnosa. Samim time i teret oporezivanja dodjele dionica treba biti manji", poručuju iz Atlantic Grupe.

Američka gospodarska komora o ovom pitanju razgovarala je s Vladom, ali smanjenje ovog poreza Banskim dvorima u ovom trenutku nije prioritet. A strane firme i takve stvari uzimaju u obzir kada odlučuju gdje će otvarati predstavništva i investirati.

