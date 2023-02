Ukrajina se priprema za tužnu obljetnicu početka krvave ruske invazije. Ni godinu dana poslije ne nazire se kraj patnjama ukrajinskog naroda. Ljudski gubici i materijalna šteta ne prestaju rasti. Mnogi se s tugom prisjećaju svog starog života.

Sin Natalie Honcharenko poginuo je u ratu. Branio je Mariupolj od nemilosrdnih ruskih napada. Mjesecima se nadala da je živ. Čula je najgoru vijest. Sin joj je ubijen. Posljednji put kada mu je čula glas - pamtit će zauvijek.

"Mama, sve je u redu, volim te!". I to je bilo to."

Mariupolj - nekada ukrajinska prijestolnica kulture - danas simbol rata i brojnih tragičnih sudbina. U razrušenom gradu - rijetki su ostali. Ne mogu do hrane, pitke vode i osnovnih potrepština.

"Nema struje, vode, goriva, ničega nema", kaže jedna od preostalih stanovnica grada.

Velika analiza rata u Ukrajini: Tko pobjeđuje i što će se sljedeće dogoditi?

"Imam 68 godina i sada sam beskućnica", u suzama je ispričao stanovnik grada.

Brutalnost je agresor pokazao i u Buči. U prvim danima rata ubijena je Irina. Žrtva Buče - postala je simbol stradanja. Majka poginule Irine Svitlana Safononova htjela bi joj još jednom reći koliko je jako voli.

"I užasno mi je žao. Mučim se što je nisam uspjela spasiti, zaštititi."

Ukrajinci od borbe za svoju zemlju i ljude ne odustaju. "Svi su se pridružili obrani. Svi su odmah uzeli oružje, otišli u vojsku i borili se", ispričao je vojnik.

Putin šokirao na kraju gotovo dvosatnog govora: Rusija je izašla iz sporazuma o nuklearnom naoružanju

Liječnici koji su na prvoj crti zaboravljaju na sve prereke za viši cilj. "Taj umor, u odnosu na to da se spašavaju životi, on nestaje. Htio bih mir, to je glavno, volio bih da okupatori odu s naše zemlje", poručio je kirurg Viktor.

Usprkos svim traumama, gubicima, svakodnevnoj boli i tuzi nadu ne gube.

"Živjet ću ja ponovno u svom stanu", poručila je starica.

Žele svoje obitelji na okupu. Iščekuju kraj rata. Borbu za slobodnu domovinu duguju onima koji su svoje živote - već izgubili.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.