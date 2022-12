Devet bespilotnih letjelica Šahed iranske proizvodnje, koje je ispalila Rusija u najnovijem napadu, oboreno je u ponedjeljak rano ujutro. U međuvremenu, započinju vježbe ruske vojske u Bjelorusiji.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

7:01 Započele su vojne vježbe ruske vojske u Bjelorusiji. Naime, ruske trupe ondje su premještene u listopadu, a sada će izvesti bataljunske taktičke vježbe, prenosi Sky News.

"Konačnu ocjenu borbene sposobnosti i borbene spremnosti postrojbi dat će zapovjedništvo u završnoj fazi koordinacije - nakon izvođenja bataljunskih taktičkih vježbi", priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

6:54 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove podatke obavještajaca o tijeku rata u Ukrajini. Među ostalim, u izvješću stoji kako zloglasna skupina Wagner i dalje ima glavnu ulogu u iscrpljujućim borbama u blizini Bahmuta.

