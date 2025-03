Ujutro u kaputu, a popodne u kratkim rukavima: Meteorolog objasnio što se događa s vremenom u Hrvatskoj

Vrijeme se uoči proljeća naglo mijenja pa su jutra hladna, a popodne je vrlo toplo. Zbog toga nije neobično da ujutro mnogi van izlaze u kaputima da bi kasnije mogli bez problema biti samo u kratkim rukavima. Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić je objasnio zašto se to događa.

"Svjedoci smo, ali i sudionici, procesa galopirajućeg gomilanja topline u atmosferi. To se ogleda u sve češćim ekstremima temperature. Zbog toga je prošla godina globalno je bila najtoplija ikad", objasnio je Čačić.

"I ova godina potvrđuje nastavak procesa globalnog zagrijavanja. Tako je protekla veljača nastavila niz rekordno visokih temperatura, a protekla klimatološka zima bila je druga najtoplija ikad", dodao je.

Hod temperature od početka godine prolazi vrhom vrijednosti svih globalnih mjerenja u nizu od 85 godina, a to se održava i na vrijeme u Hrvatskoj.

"Vrijeme u Hrvatskoj, pa tako i temperature, dio su globalno procesa zatopljenja. U većem dijelu Europe u subotu će biti temperature od 15 do 20 stupnjeva. Obzirom na doba godine, riječ je o iznadprosječnim vrijednostima koji u Hrvatskoj odstupaju od višegodišnjeg prosjeka za 5 do 7 stupnjeva", istaknuo je meteorolog.

"Proljeće se prelazno doba prema ljetnim vrućinama. No, to se razdoblje sve uvjerljivije skraćuje. U prilog tome ide i sezonska prognoza za proljeće koja otkriva nastavak iznadprosječne topline, ali to ne znači da prolazno neće biti hladnih razdoblja", zaključio je Čačić.

