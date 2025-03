Dopisnik iz Washingtona o Trumpovim odlukama: "Od čestih vijesti mi se kosa nakostriješila. Pazite što je rekao o Putinu"

Američki predsjednik Donald Trump danima je odbijao osuditi rusku invaziju na Ukrajinu i postupke ruskog predsjednika Vladimira Putina. Bio je to i jedan od uzroka velike svađe s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. Trump je potom suspendirao vojnu pomoć Ukrajini, na veliko zadovoljstvo Kremlja, a sada je najavio novi zaokret.

"Na temelju činjenice da Rusija trenutačno apsolutno uništava Ukrajinu na bojištu, snažno razmatram bankovne sankcije, sankcije i carine Rusiji do primirja i postizanja konačnog sporazuma o miru. Za Rusiju i Ukrajinu – odmah dođite za stol, prije nego što bude prekasno", poručio je.

Dok prijeti Rusiji, još jednom je odgodio carine Meksiku i Kanadi i to nakon negativnih reakcija tržišta.

Kritičari upozoravaju da je Trump dosad napravio dosta pogrešaka i da su neke jako opasne, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Danijel Vrbota.

"Bezumno otpuštanje ljudi koji rade da bi zaštitili naše nuklearno oružje, spriječili padove zrakoplova i provode istraživanja kojima traže lijek za rak, samo da bi ih ponovno zaposlili dva dana kasnije. Ni jedan šef tvrtke u Americi ne bi mogao to napraviti bez otkaza po kratkom postupku", smatra senatorica Elissa Slotkin.

Puljić: "Pazite što je Trump izjavio"

Trumpove poteze je za Dnevnik Nove TV komentirao Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeere iz Washingtona.

"To je tipičan trumpizam, to je njegovo uobičajeno ponašanje, samo ga je u drugom mandatu pojačao. To je apsolutno nevjerojatno. Ljudi su izbezumljeni, pogotovo oni koji mogu izgubiti posao, kao moj susjed. On je kao znanstveni biolog radio u jednoj saveznoj agenciji njih 180 je izgubilo posao da bi im 10 dana nakon toga rekli da se vrate", ispričao je Puljić.

"Prije nekoliko minuta je Trump opet rekao da će Kanadi nametnuti nove sankcije. Tvrdi da Kanada pljačka SAD", dodao je.

Što se tiče ruskih sankcija, nastavio je Puljić, treba još vidjeti radi li se samo o praznoj prijetnji.

"Nema novinara u Washingtonu, osim onih režimskih, koji je povjerovao u to da će on nametnuti sankcije Rusiji. Govorio je u Ovalnom uredu i ponovo spomenuo te sankcije, ali onda je opomenuo Ukrajinu i rekao da je s Ukrajincima puno teže pregovarati nego Rusijom. Pazite što je onda izjavio: 'Putin radi sve ono što bi svi u njegovoj poziciji činili.'", istaknuo je dopisnik.

Puljić je napomenuo da mu se od čestih vijesti kosa nakostriješila.

"Stalno postoji neki strah da ćete propustiti vijesti koje dolaze svakih 18 minuta. Ovo kao novinar, a ovdje radim 30 godina, nisam još vidio. Ovo je vrlo nervozna situacija za sve nas", pojasnio je.

Zbog Trumpovih odluka mnogi strahuju za svoj novčanik.

"To su sve nesigurna vremena. Vidi se da su vrijednosti dionica u padu upravo zbog te nesigurnosti koju Trump unosi u američko društvo. Stalno mijenja svoje pozicije", rekao je Puljić.

"Nastala je tiha pobuna po saveznim državama, osobito onim na sjeveru, koje graniče s Kanadom. Ne mislim da su ljudi na ulicama, nego se republikanski političari žale Bijeloj kući da je gotovo nemoguće raditi u takvim uvjetima", zaključio je.

