Uhićena taksistica: Za 20 km tražila 500 eura, pa zarobila turiste u automobilu

Taksistica iz Zadra uhićena je nakon što je turiste iz Velike Britanije za vožnju od oko 20 kilometara tražila 500 eura - kad su odbili platiti suludu cifru, zaključala ih je u automobil.

Policija je reagirala na poziv 53-godišnje državljanke Velike Britanije koja je prijavila kako ih je taksistica u subotu u večernjim satima vozila od Zadra do Privlake, a zatim tražila iznos od čak 500 eura. Žena, koja je u automobilu bila s još dvoje članova obitelji, odbila je platiti iznos jer je, kako je rekla, za istu uslugu dan ranije platila znatno manje.

Vozačica (41) je nakon toga zaključala u automobil i nastavila vožnju, što je kod oštećene izazvalo strah za vlastitu sigurnost i sigurnost članova obitelji, zbog čega je bankovnom karticom putem POS uređaja platila traženi iznos, objavila je PU zadarska.

Taksistica je nakon toga zaustavila automobil i pustila ih van te se vozilom udaljila s mjesta događaja. Policija je nakon dojave provela kriminalističko istraživanje i uhitila 41-godišnjakinju.

Protiv nje je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, te je predana pritvorskom nadzorniku.