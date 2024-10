Umirovljeni pukovnik HV-a o SDSS-ovcu koji je uhićen zbog ratnog zločina: "Govorili su mi šta ja pričam, šta ja zapitkujem..."

Zbog sumnji da je počinio ratni zločin nad civilom u ljeto 1991. godine uhićen je prvi čovjek SDSS-a u Topuskom Dragan Ćelap. Hicima iz vatrenog oružja usmrćen je tada 50-godišnji civil dok je upravljao traktorom.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da ne može komentirati istragu u tijeku, ali je zato progovorio umirovljeni pukovnik HV-a Ivica Pandža.

On je još 2019. godine nadležnim tijelima predao dokumentaciju koja ukazuje na ratni zločin, a potom o tome govorio i na vijeću Sisačko moslavačke županije kao bivši vijećnik, samo da bi doživio osude od tadašnjeg župana Ive Žinića.

"Da to nije mjesto, da to nije vrijeme, šta ja pričam, šta ja zapitkujem i tako dalje i tako dalje. Nastalo je jedno zatišjem, no nismo mi mirovali oko toga, pribavljeni su i drugi dokumenti", rekao je Ivan Pandža, umirovljeni pukovnik HV-a.

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac nije htio pred kamere, no poručuje da je zatečen. Ćelap je smijenjen sa stranačkih pozicija, pozivaju institucije da sve istraže i rasvijetle.

"Smatram da je to nešto što je kompleksno i teško pitanje te predstavlja za sve nas veliko razočarenje zbog nekog tko je bio dio nas, i kažem - svaki zločin SDSS osuđuje", rekla je zamjenica župana Sisačko moslavačke županije Mirjana Oluić (SDSS).

Istovremeno iz drugih vladajućih stranaka poručuju - upozoravali smo na ovakve situacije.

"Nas u Domovinskom pokretu to nije iznenadilo, mi smo to znali i mi smo inzistirali da SDSS ne može bit dio vladajuće koalicije. Evo baš iz ovakvih razloga", rekao je Stipo Mlinarić (DP).

Više detalja pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Hrvoja Krešića.

Pročitajte i ovo rat na Bliskom istoku FOTO Iran zaprijetio SAD-u napadom i objavio video: Ovako smo udarili na Izrael

Pročitajte i ovo "Borci za slobodu" Dodik veličao četnike, a onda američkog veleposlanika nazvao smradom