Zastupnik DP-a oštar: "Oduvijek tvrdimo da SDSS skriva ratne zločince"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić komentirao je u četvrtak uhićenje čelnika SDSS-a Topuskog Dragana Ćelapa, osumnjičenog za ratni zločin 1991., rekavši da su od početka tvrdili da SDSS u svojim redovima ima ratne zločince i zato su inzistirali da ne bude dio vladajuće većine.

"Domovinski pokret ukazivao je na to da je SDSS stranka koja u svojim redovima ima ljude koji su počinili ratne zločine i to se sada vidi na primjeru iz Topuskog, gdje je uhićeni ratni zločinac bio vijećnik SDSS-a", izjavio je Mlinarić na konferenciji za novinare.

"Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac kaže da ga je to iznenadilo, ali nas to nije iznenadilo, mi smo to znali i zato smo, kada se dogovarala vladajuća koalicija dogovarala, inzistirali na tome da SDSS ne može biti dio vladajuće koalicije", dodao je.

Smatra da to sigurno nije jedini čovjek koji je sudjelovao u agresiji na Hrvatsku. "I kada Pupovac kaže da ga je to iznenadilo, zanima me je li iznenadilo i Draganu Jeckov (zastupnicu SDSS-a) da je na odlagalištu otpada Petrovačka dola ispod 800 tisuća kubika smeća pronađeno 13 branitelja", rekao je zastupnik Mlinarić.

Usto, napominje, neki dan su na ulazu u Negoslavce, gdje Jeckov živi, ekshumirani ostaci branitelja, ubijenih 1991.

Mlinarić, rodom iz Vukovara, dodao je i kako zna što su Negoslavci bili u Domovinskom ratu, odnosno zna da je tamo bilo zapovjedništvo KOS-a, koji su se zločini tamo počinili te da su se zločinima koji su se dogodili u Vukovaru, upravljalo baš iz Negoslavaca.

"Ulaskom Domovinskog pokreta u Vladu bez SDSS-a prodisale su i institucije koje se bave ratnim zločinima, poboljšalo se traženje nestalih i uhićenja ratnih zločinaca", ocijenio je Mlinarić.

Zato je, kaže, bilo bitno da SDSS ne bude i nije dio vlasti, da Anja Šimpraga nije potpredsjednica Vlade i da nema više nijednog državnog tajnika SDSS-a u Vladi.

Domovinski pokret ovime je napravio jako veliki korak, ocijenio je Mlinarić te najavio da će do kraja godine na inicijativu njegove stranke u saborsku proceduru ući Zakon o uklanjanju četničkih spomenika na teritoriju Republike Hrvatske.

DP nema ništa protiv slanja hrvatskih časnika u Njemačku da obučavaju Ukrajince

Odgovarajući na pitanje o slanju hrvatskih časnika u Njemačku, u NATO misiju, gdje bi obučavali ukrajinske vojnike, rekao je da je DP-u na prvom mjestu sigurnost hrvatske države i građana i da su zato prije dvije godine glasali protiv dovođenja ukrajinskih vojnika na obuku u Hrvatsku.

No, dodaje, to nije isto što i slanje hrvatskih časnika u Njemačku da obučavaju Ukrajince u misiji NSATU - sigurnosne pomoći i obuke za Ukrajinu (Security Assistance and Training for Ukraine).

"Protiv toga nemamo ništa jer je hrvatski vojnik danas i na Kosovu, a bili su i u drugim misijama. Ako takav prijedlog dođe u Sabor, Domovinski pokret vrlo će rado glasati za to, nemamo nikakav problem s tim. A što se prijašnjeg prijedloga tiče, siguran sam da nismo bili u mogućnosti primiti tisuće vojnika u Hrvatsku i obučavati ih", objasnio je Mlinarić.

No smatra da taj prijedlog neće doći do Sabora, a argumentaciju predsjednika RH Zorana Milanovića da bi time Hrvatska bila uvučena u rat u Ukrajini ocjenjuje dijelom predsjedničke kampanje.

Mlinarić zaključno poručuje da u ovoj misiji NATO-a nema opasnosti za hrvatske instruktore i vojnike.

