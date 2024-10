Jedan 'za', jedan 'protiv' i četiri 'suzdržana': Gordan Maras nije ušao u SDP

Sa smješkom na licu, stigao je u srijedu u središnjicu stranke. Ubrzo je izišao iznenađen i razočaran.

"Nisu me primili, bili su suzdržani, ne znam što bih rekao uopće", rekao je pomalo zbunjen bivši SDP-ovac Gordan Maras.

Nije primljen natrag u SDP. Jutro poslije, tvrdi, telefon mu ne prestaje zvoniti.



"Stotine ljudi me danas zvalo, ne vjeruju da je netko u stanju zbog osobnog interesa doći na sjednicu i pritiskat ljude. Ovo je nedopustivo što je Kolarić napravio. Sebi je napravio stetu i SDP-u je napravio stetu", smatra Maras.



A prozvani Branko Kolarić, koji želi novi mandat na čelu zagrebačkog SDP-a cijelu situaciju ignorira. Iz stranke su za Dnevnik Nove TV odgovorili ovako:

"Mjesna organizacija Gornji Grad Medveščak je donijela odluku na sjednici svog Mjesnog odbora u skladu sa svojim statutarnim pravima o prijemu članova i nemamo daljnjih komentara", pisalo je u priopćenju.



Na glasovanju je bio jedan za, jedan protiv i četiri suzdržana. Gordan Maras se poziva na izjavu šefa stranke da su vrata otvorena svima.

"Tko se nije ogriješio o statut, nije bio u nekoj drugoj stranci i sad je samo pitanje želi li Siniša Hajdaš Dončić pokazati na ovom primjeru je li ta izjava u biti ono što SDP treba biti", rekao je Maras.



Iz vrha stranke odmahuju rukom. Redom poručuju da je to tema zagrebačkog SDP-a. Inače, u studenom će se održati izbori, u utrku zasad uz Branka Kolarića idu još dva kandidata. Bivši glavni tajnik Igor Dragovan, želi ujediniti SDP do loklanih izbora. O odbijenici Gordanu Marasu kaže.



"Ovo sto se jučer dogodilo je sramotna odluka. Zašto i čime je motivirana ne znam, ali nadam se da će vrlo brzo biti ispravljena. Ako ne prije, onda kad ja budem predsjednik gradske organizacije", rekao je Dragovan.



Kandidirao se Renato Petek i želi bolji i otvoren SDP pred nove izbore.



"Nije mi drago da bilo tko tko želi doći bude odbijen i to je dosadašnji rad i vođenja zagrebačkog SDP-a. Želim da SDP bude otvoren za svakog i inkluzivan. Pozvat ću razne stručnjake i sve druge bivše članove da se pridruže SDP-u", najavio je Petek.



Inače, Gordan Maras izbačen je iz stranke prije tri godine. Htio je biti kandidat za gradonačelnika Zagreba, a bio je jedan od najaktivnijih saborskih zastupnika, dobivao je i najviše opomena, a u sabornici je znao napraviti šou.

"Izdali ste zagreb", vikao je Maras iz sabornice prije četiri godine.

S ovakvim adutima iz prošlosti, sada traži u staroj stranci novu političku budućnost.

