VIDEO S američkih razarača na Mediteranu gađaju iranske projektile, Izrael zaprijetio Iranu: "Stiže naša osveta!"

Tijek događaja pratite u nastavku:

7:05 Nakon najvećeg napada koji je pokrenuo Iran, Danny Danon, izraelski veleposlanik u Ujedinjenim narodima, rekao je za CNN da će odmazda Izraela stići uskoro.

6:50 Središnje vojno zapovjedništvo SAD-a podijelilo je video isječke dvaju razarača uključenih u obranu od iranskog raketnog napada na Izrael u utorak navečer.

Snimke uglavnom prikazuju mrkli mrak sa zvukovima sirena u pozadini - sve dok brodovi ne zapucaju.

The U.S. Sixth Fleet guided missile destroyers USS Cole (DDG 67) and USS Bulkeley (DDG 84) engaged multiple Iranian ballistic missiles in defense of Israel from the Eastern Mediterranean Sea, October 1, 2024. pic.twitter.com/phN9mMpXMT