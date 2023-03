Uhićen je u okolici Zagreba, ali u ovu priču - uključio se čak i američki FBI. Jer hrvatski haker - djelovao je na širokom području. Napravio je program koji je prodavao drugim hakerima i njima omogućavao internetske prevare. I tako 10 godina.

Sve što na jednom računalu radim ja... Na drugom vidi haker i krade moje podatke. Otprilike tako funkcionira zlonamjerni program koji je hrvatski haker prodavao drugima na svojoj web stranici.

Tome je došao kraj. Sada je njegovu stranicu zaplijenio američki FBI, a njega uhitila naša policija na zagrebačkom području. Akcija je bila međunarodna - od FBI-a do Europola.

"Počinitelj bio u Hrvatskoj, većina dokaza, elektroničnih i materijalnih, nalazila se izvan RH," poručio je Renato Grgurić, voditelj službe kibernetičke sigurnosti MUP-a.

Program koji je prodavao jednom kada se instalira - omogućava nekome poptunu kontrolu nad računalom. Što može biti itekako opasno.

"To je jednostavno do toga što je svrha napadaču, je li krasti podatke, rudariti kriptovalute, je li mu možda ciljao neku bitnu osobu pa želi dobiti podatke s kojima može nju ucjenjivati. Recimo pošaljemo to na milijun korisnika, da 0,1 korisnika to preuzme i instalira, mi smo opet nešto dobili", pojasnio je reporterki Srni Bijuk inženjer za računalnu sigurnost CARNET-a, Mislav Major.

Koliko je osoba bilo žrtva takvog programa još se utvrđuje, ali uhićeni ga je prodavao 10 godina. IT stručnjak kaže, u brojnim slučajevima cyber prekršiteljima teško je ući u trag.

"Dosta se treba policija uključiti u to sve, jednostavno treba vremena da se njih prevari, recimo kako oni varaju korisnike, da se kroz tu policijsku istragu i prevaru dobije njegova izvorna adresa.", dodao je Major.

Program je imao cijenu i do 1200 dolara, a koliko je zaradio i to se još utvrđuje. Njegova obrana kaže da se za sada brani šutnjom.

Jure Šakić, iz ureda branitelja osumnjičenog rekao je da je trenutno određen istražni zatvor, a slijedi pretraga oduzetih predmeta, prikupljenih email adresa i ostalog.

Što god istraga pokazala u ovom slučaju, jasno je da hakeri - ne spavaju. Pa je najvažniji savjet - pazite na mailove sa sumnjivih adresa.

"Nikad ne brzopleto klikati na linkove i ne brzopleto preuzimati takve programčiće", zaključio je Major.

Hrvatu koji je prodavao program prijete 3 godine zatvora. Kazna nije veća jer nije osumnjičen da je sam sudjelovao u prevarama - samo ih je omogućavao drugima.

