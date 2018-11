Udruga veterana zagrebačkih branitelja Vukovara uputila je otvoreno pismo gradonačelniku Milanu Bandiću. ''Zgroženi smo činom Bandića koji je u Zagrebu ugostio Dragana Markovića Palmu, predsjednika skupštine općine Jagodina – potvrđenog četnika, Arkanovog potrčka'', priopćili su.

''Taj sramotni susret u glavnom gradu svih Hrvata, Zagrebu, dogodio se na na sam dan obilježavanja 27. godišnjice pada Lužca, zločina koji su počinili upravo Arkanovci.

Toga dana pobijeno je 69 hrvatskih branitelja i civila, a 30 osoba još se vode kao nestali.

Naravno, za taj zločin još nitko nije odgovarao'', naveli su u otvorenom pismu.

Nastavljaju da u dane sjećanja na poginule i umrle suborce, kada cijela Hrvatska posjećuje grobove svojih najmilijih, a mnogi nemaju ni tu mogućnost, Milan Bandić ugošćuje ''notornog četnika Palmu, te otvara rane koje još nisu zacijelile''.

''Otkuda Vam pravo i imate li imalo obraza?'', zapitali su gradonačelnika Zagreba podsjetivši da je iz glavnoga grada u Domovinski rat otišlo 80 000 ljudi, braniti svoju zemlju od ''upravo ovakvih besprizornih koljača kao što je Dragan Marković Palma''.

''Sramotni postupak gradonačelnika''

''Gradonačelnik ste grada koji je svojom žrtvom, potvrdio stvaranje slobode, one univerzalne slobode, za lijeve i desne, za sve. Nismo Vas doduše vidjeli na ratištima, nismo a koliko znamo niste bili dječarac'', stoji u pismu Udruge veterana..



''Vi ste upravo potvrdili kako vlast i sve što ide uz nju, osobama poput Vas, doista udari u glavu i kako ste u stanju za slavu i novac, odreći se vlastitog naroda i njegove žrtve.

Nas ne zanima jeste li to učinili sami ili po nečijem naputku, no ono što znamo jest kako ste Vi na platnoj listi građana grada Zagreba i kako ste svojim Neronovskim postupkom ponizili sve nas. I ne samo građane grada Zagreba, već cijelu Hrvatsku. Pogazili ste i najmanje postulate časti i poštenja. Svojim ste činom žrtve nametnutoga nam i krvavog rata predali na pladnju krvniku – ugostivši ga na račun svih nas, a poslužili ste mu naše kosti i naše rane. Sramite se! Čak je i Juda imao savjest'', zaključuje se u otvorenom pismu koje potpisuje predsjednik Udruge veterana zagrebačkih branitelja Vukovara Zvone Ćurković.

Splitsko-dalmatinska podružnica Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora u nedjelju je ocijenila sramotnim postupak zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji je službeno primio, kako su naveli,"osvjedočenog četnika" Dragana Markovića Palmu te mu poručili kako zbog toga nije više dobrodošao na događanja tog društva.